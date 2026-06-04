Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Meuthia Nabila
Kamis, 4 Juni 2026 | 19.55 WIB

Begini Cara Aktris Jun Ji Hyun Menjaga Kebugarannya di Usia 44 Tahun

Potongan gambar adegan Jun Ji Hyun di film Colony (Showbox) - Image

Potongan gambar adegan Jun Ji Hyun di film Colony (Showbox)

JawaPos.com - Menjadi seorang aktris bukan hanya kemampuan saja yang harus terus diasah, namun juga rutinitas perawatan diri yang disiplin seperti Jun Ji Hyun.

Baru-baru ini, Jun Ji Hyun tampil di acara YouTube Channel Fullmoon dan ia berbagi cerita dengan para pemain film yang dibintanginya 'Colony.'

Sutradara Yeon Sang Ho menyebutkan bahwa Jun Ji Hyun sering membawa sayuran dan camilan sehat ke lokasi syuting untuk dibagikan kepada orang lain. 

Ia secara khusus memuji dendeng sapi buatan Jun Ji Hyun, dengan mengatakan bahwa rasanya berbeda dari dendeng yang pernah dirinya cicipi sebelumnya.

Aktor Koo Kyo Hwan berbagi, bahwa Jun Ji Hyun selalu membawa kotak pendingin berisi batang seledri dan dendeng untuk dibagikan kepada staf.

Seledri dikenal sebagai sayuran rendah kalori yang kaya serat, sedangkan dendeng adalah camilan tinggi protein yang populer, di kalangan orang yang ingin mencoba mempertahankan massa otot dan merasa kenyang lebih lama.

Pada kenyataannya, makanan berat terutama yang tinggi karbohidrat olahan atau gula, dapat menyebabkan rasa kantuk setelah makan dan fluktuasi gula darah.

Dalam situasi yang membutuhkan konsentrasi dalam waktu lama, makanan yang lebih ringan dan seimbang dapat membantu menjaga energi dan kewaspadaan tetap stabil.

"Jika aku makan terlalu banyak saat syuting, aku tidak bisa berkonsentrasi dengan baik dan jadi mengantuk, jadi diriku lebih memperhatikan dietku selama syuting," ungkap Jun Ji Hyun.

Seperti yang dikutip dari Korea Times, Jun Ji Hyun juga mengungkapkan bahwa dirinya memakai jasa pelatih pribadi dan kickboxing. 

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Lama Tak Bermain Film, Jun Ji Hyun akan Jadi Pemeran Utama dalam Colony - Image
Entertainment

Lama Tak Bermain Film, Jun Ji Hyun akan Jadi Pemeran Utama dalam Colony

Kamis, 26 Maret 2026 | 19.48 WIB

Wi Ha Joon, Kim Jung Hyun dan Park Min Young Dikabarkan Hadir di Drama Siren’s Kiss - Image
Music & Movie

Wi Ha Joon, Kim Jung Hyun dan Park Min Young Dikabarkan Hadir di Drama Siren’s Kiss

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22.07 WIB

Kim Jung Hyun Ungkap Tentang Kisahnya di Drama Thriller Romantis Siren's Kiss - Image
Music & Movie

Kim Jung Hyun Ungkap Tentang Kisahnya di Drama Thriller Romantis Siren's Kiss

Minggu, 15 Februari 2026 | 14.48 WIB

Terpopuler

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama - Image
1

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

2

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

5

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

6

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

10

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore