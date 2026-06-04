Begini Cara Aktris Jun Ji Hyun Menjaga Kebugarannya di Usia 44 Tahun

Potongan gambar adegan Jun Ji Hyun di film Colony (Showbox)
JawaPos.com - Menjadi seorang aktris bukan hanya kemampuan saja yang harus terus diasah, namun juga rutinitas perawatan diri yang disiplin seperti Jun Ji Hyun.
Baru-baru ini, Jun Ji Hyun tampil di acara YouTube Channel Fullmoon dan ia berbagi cerita dengan para pemain film yang dibintanginya 'Colony.'
Sutradara Yeon Sang Ho menyebutkan bahwa Jun Ji Hyun sering membawa sayuran dan camilan sehat ke lokasi syuting untuk dibagikan kepada orang lain.
Ia secara khusus memuji dendeng sapi buatan Jun Ji Hyun, dengan mengatakan bahwa rasanya berbeda dari dendeng yang pernah dirinya cicipi sebelumnya.
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Aktor Koo Kyo Hwan berbagi, bahwa Jun Ji Hyun selalu membawa kotak pendingin berisi batang seledri dan dendeng untuk dibagikan kepada staf.
Seledri dikenal sebagai sayuran rendah kalori yang kaya serat, sedangkan dendeng adalah camilan tinggi protein yang populer, di kalangan orang yang ingin mencoba mempertahankan massa otot dan merasa kenyang lebih lama.
Pada kenyataannya, makanan berat terutama yang tinggi karbohidrat olahan atau gula, dapat menyebabkan rasa kantuk setelah makan dan fluktuasi gula darah.
Dalam situasi yang membutuhkan konsentrasi dalam waktu lama, makanan yang lebih ringan dan seimbang dapat membantu menjaga energi dan kewaspadaan tetap stabil.
"Jika aku makan terlalu banyak saat syuting, aku tidak bisa berkonsentrasi dengan baik dan jadi mengantuk, jadi diriku lebih memperhatikan dietku selama syuting," ungkap Jun Ji Hyun.
Seperti yang dikutip dari Korea Times, Jun Ji Hyun juga mengungkapkan bahwa dirinya memakai jasa pelatih pribadi dan kickboxing.
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