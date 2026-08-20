Kerap Bingung Mendengar Kabar Buruk Seseorang? Lakukan 6 Cara Paling Bijak Ini untuk Menanggapinya

JawaPos.com - Mendengar seseorang membawa kabar buruk bukanlah situasi yang selalu mudah dihadapi. Ada kalanya kita ingin memberikan dukungan, tetapi justru bingung harus berkata apa. Kita takut salah bicara, terdengar tidak peka, terlalu banyak bertanya, atau malah membuat orang tersebut semakin sedih.

Dalam situasi seperti ini, banyak orang spontan mengatakan, “Yang sabar, ya,” “Jangan dipikirkan terlalu dalam,” atau “Pasti ada hikmahnya.” Kalimat-kalimat tersebut memang biasanya disampaikan dengan niat baik. Namun, ketika seseorang sedang berada dalam kondisi emosional, nasihat yang terlalu cepat justru belum tentu menjadi hal yang paling mereka butuhkan.

Menurut psikologi, menghadapi kabar buruk bukan hanya soal menemukan kalimat yang tepat. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mampu hadir, mendengarkan, memahami emosi, dan memberikan ruang bagi orang tersebut untuk memproses apa yang sedang terjadi.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (20/8), terdapat enam cara bijak yang dapat dilakukan ketika seseorang menyampaikan kabar buruk kepada Anda.

1. Jangan buru-buru mencari solusi

Kesalahan yang cukup sering dilakukan ketika mendengar masalah orang lain adalah langsung mencari jalan keluar.

Begitu seseorang mengatakan bahwa ia kehilangan pekerjaan, gagal dalam sesuatu, mengalami konflik keluarga, atau mendapat kabar yang mengecewakan, kita spontan berpikir, “Apa solusinya?”

Padahal, orang tersebut mungkin belum meminta solusi.

Ada kalanya seseorang hanya membutuhkan tempat untuk mengeluarkan apa yang sedang ia rasakan. Ia ingin didengarkan sebelum memikirkan langkah berikutnya.