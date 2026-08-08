12 Zodiak yang Paling Dapat Diandalkan, Selalu Bijak dalam Memberikan Nasihat Seperti Profesional

JawaPos.Com - Saat hidup terasa berat, anda tentu membutuhkan seseorang yang dapat mendengarkan keluh kesah anda.

Menghadapi kegagalan, pengkhianatan, patah hati, maupun masa depan yang tidak pasti tentunya tidak mudah, saat harus dijalani sendirian.

Oleh karena itu, banyak orang yang sering membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk memberikan sudut pandang dan saran terbaik.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango.com/ yang dikutip pada (07/08) berikut urutan zodiak yang paling tepat saa dijadikan sebagai teman curhat.

Virgo

Virgo mampu menganalisis situasi dengan sangat rinci dan akan menjelaskan penyebab suatu masalah, termasuk kesalahan yang akan dilakukan. Mereka tidak akan menghibur hanya demi menjaga perasaan anda. Virgo lebih memilih untuk mengatakan suatu kebenaran apa adanya. Kemampuan analisis inilah yang membuat virgo seringkali tepat sasaran.

Capricorn

Capricorn tidak selalu mengetahui bagaimana sebuah masalah bermula. Mereka sangat ahli menyusun rencana untuk keluar dari masalah tersebut. Sifat mereka yang realistis dan praktis membuat capricorn mampu membantu anda untuk tetap fokus pada langkah berikutnya. Bukan terus terjebak dalam memikirkan kemungkinan yang tidak perlu.

Pisces

Pisces mampu memahami emosi orang lain dengan sangat baik, bahkan seringkali mengetahui apa yang mereka rasakan sebelum seseorang menyadarinya. Pisces adalah sosok terbaik untuk mencari dukungan emosional dan seseorang yang benar-benar mau mendengarkan.

Libra