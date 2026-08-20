Memiliki Kebiasaan Sleepwalking dan Sedang Berusaha Menghentikannya? Lakukan 8 Cara Ini

seseorang yang memiliki kebiasaan sleepwalking./Magnific/Innovate
JawaPos.com - Sleepwalking atau berjalan saat tidur adalah kondisi ketika seseorang melakukan aktivitas tertentu dalam keadaan tidur, tetapi kesadarannya belum sepenuhnya aktif.
Seseorang bisa duduk di tempat tidur, berjalan menuju ruangan lain, berbicara, membuka pintu, bahkan melakukan aktivitas sederhana tanpa benar-benar menyadarinya. Pada pagi hari, orang tersebut sering kali hanya mengingat sedikit atau bahkan tidak mengingat kejadian tersebut.
Bagi sebagian orang, sleepwalking mungkin hanya terjadi sesekali dan tidak menimbulkan masalah serius. Namun, jika terjadi berulang kali, kondisi ini dapat mengganggu kualitas tidur, membuat seseorang merasa cemas, atau meningkatkan risiko cedera.
Kabar baiknya, ada sejumlah kebiasaan yang dapat membantu mengurangi kemungkinan sleepwalking. Pendekatan psikologis umumnya tidak hanya berfokus pada "menghentikan" perilaku saat seseorang sedang berjalan dalam tidur, tetapi juga memperbaiki pola tidur, mengelola stres, serta mengenali faktor-faktor yang memicu episode tersebut.
Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (20/8), terdapat delapan cara yang dapat dicoba.
1. Bangun dan tidur pada waktu yang sama setiap hari
Salah satu langkah paling sederhana adalah membangun jadwal tidur yang konsisten.
Tubuh memiliki sistem biologis yang mengatur kapan seseorang merasa mengantuk dan kapan tubuh lebih siap untuk terjaga. Jadwal tidur yang berubah-ubah dapat membuat pola tidur menjadi kurang teratur. Pada sebagian orang, kurang tidur dan jadwal tidur yang tidak konsisten dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya episode sleepwalking.
Karena itu, cobalah tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari, termasuk ketika akhir pekan.
Misalnya, jika biasanya tidur pukul 22.30 dan bangun pukul 06.30, pertahankan jadwal tersebut sebisa mungkin. Tidak harus sempurna setiap hari, tetapi konsistensi jauh lebih baik daripada pola tidur yang berubah drastis.
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