10 Ucapan Manipulatif Pria untuk Membuat Perempuan Merasa Kasihan Padanya Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa manipulasi dalam hubungan biasanya dilakukan untuk mendapatkan kendali lebih besar atas pasangannya.

Perilaku ini menjadi semakin berbahaya ketika digabungkan dengan sikap yang sama sekali tidak memiliki harga diri.

Sejumlah kalimat tertentu sering digunakan untuk membuat perempuan merasa iba sekaligus ragu meninggalkan hubungan tersebut.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (19/8), berikut sepuluh kalimat manipulatif yang biasa digunakan pria tanpa harga diri untuk membuat perempuan merasa kasihan padanya.

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1. "Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu"

Kalimat ini terdengar manis di permukaan, namun sebenarnya menyimpan makna yang jauh lebih gelap.

Ucapan ini secara tidak langsung menyiratkan bahwa perempuan tersebut tidak seharusnya berpikir untuk pergi.

Rasa bersalah dijadikan senjata untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan pihak tersebut.

Kesehatan mental perempuan menjadi taruhannya, sementara pria tersebut hanya peduli mendapatkan keinginannya sendiri.