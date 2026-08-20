Terlalu Lama Menghabiskan Waktu di Internet Berkaitan dengan Stres dan Mood Buruk, Ini Kata Studi!

Ilustrasi orang yang terlalu banyak menghabiskan waktu di internet (Magnific/Yanalya)
JawaPos.com - Menghabiskan terlalu banyak waktu di internet ternyata tidak hanya berkaitan dengan lamanya seseorang berada di depan layar.
Dilansir dari The Guardian, ada sebuah studi terbaru dari Jerman yang menemukan bahwa penggunaan internet yang bermasalah juga berhubungan dengan tingkat stres yang lebih tinggi, suasana hati yang lebih buruk, serta kecenderungan mengabaikan aktivitas lain dalam kehidupan sehari-hari.
Penelitian yang dilakukan akademisi dari Universitas Duisburg-Essen dan diterbitkan dalam jurnal PLOS One tersebut melibatkan sekitar 900 orang dewasa di Jerman pada 2025.
Para peserta merupakan orang-orang yang setidaknya pernah menggunakan internet untuk bermain gim, menonton pornografi, menggunakan media sosial, atau berbelanja online dalam satu tahun terakhir.
Penggunaan Internet Dikategorikan Berdasarkan Tingkat Masalahnya
Dalam penelitian tersebut, pola penggunaan internet peserta diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu tidak bermasalah, berisiko, dan patologis.
Penggunaan internet bermasalah mencakup pola penggunaan yang berlebihan hingga mulai menimbulkan gangguan terhadap fungsi sehari-hari atau menyebabkan tekanan bagi individu.
Untuk mengetahui kondisi peserta secara lebih mendalam, peneliti meminta mereka melakukan penilaian setiap malam selama dua minggu.
Mereka melaporkan suasana hati, tingkat stres, dorongan untuk menggunakan internet secara berlebihan, serta total waktu yang dihabiskan secara online.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi
Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027