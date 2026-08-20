Terlalu Lama Menghabiskan Waktu di Internet Berkaitan dengan Stres dan Mood Buruk, Ini Kata Studi!

JawaPos.com - Menghabiskan terlalu banyak waktu di internet ternyata tidak hanya berkaitan dengan lamanya seseorang berada di depan layar.



Dilansir dari The Guardian, ada sebuah studi terbaru dari Jerman yang menemukan bahwa penggunaan internet yang bermasalah juga berhubungan dengan tingkat stres yang lebih tinggi, suasana hati yang lebih buruk, serta kecenderungan mengabaikan aktivitas lain dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian yang dilakukan akademisi dari Universitas Duisburg-Essen dan diterbitkan dalam jurnal PLOS One tersebut melibatkan sekitar 900 orang dewasa di Jerman pada 2025.

Para peserta merupakan orang-orang yang setidaknya pernah menggunakan internet untuk bermain gim, menonton pornografi, menggunakan media sosial, atau berbelanja online dalam satu tahun terakhir.

Penggunaan Internet Dikategorikan Berdasarkan Tingkat Masalahnya

Dalam penelitian tersebut, pola penggunaan internet peserta diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu tidak bermasalah, berisiko, dan patologis.

Penggunaan internet bermasalah mencakup pola penggunaan yang berlebihan hingga mulai menimbulkan gangguan terhadap fungsi sehari-hari atau menyebabkan tekanan bagi individu.

Untuk mengetahui kondisi peserta secara lebih mendalam, peneliti meminta mereka melakukan penilaian setiap malam selama dua minggu.