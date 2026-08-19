Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 19 Agustus 2026 | 23.34 WIB

7 Kebiasaan Orang yang Kurang Kompeten dan Cenderung Malas Menurut Psikologi

Kebiasaan orang yang kurang kompeten dan cenderung malas menurut psikologi / foto : Magnific/ pvproductions - Image

Kebiasaan orang yang kurang kompeten dan cenderung malas menurut psikologi / foto : Magnific/ pvproductions

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang yang kurang kompeten dan malas sering terlihat jelas dari cara menjalani kesehariannya.

Mereka jarang mengambil kendali penuh atas hidupnya sendiri dan cenderung menghindari usaha yang seharusnya dilakukan.

Meski berusaha tampil percaya diri, kebiasaan mereka justru menunjukkan kekurangan yang sebenarnya ingin disembunyikan.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (19/8), berikut tujuh kebiasaan sehari-hari yang biasa dilakukan orang yang kurang kompeten dan cenderung malas.

1. Mengabaikan masalah kecil daripada segera menyelesaikannya

Kehidupan orang yang malas cepat menjadi kacau karena mereka membiarkan masalah kecil berkembang lebih besar.

Masalah sederhana yang seharusnya mudah diperbaiki justru berubah menjadi rumit dan mahal jika terus diabaikan.

Kebiasaan ini muncul karena mereka terus mencari kenyamanan tanpa mau menghadapi kenyataan yang ada.

Mereka rela mengorbankan masa depannya sendiri demi mempertahankan ketidaktahuan yang terasa lebih nyaman baginya.

2. Membatalkan rencana secara mendadak

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tidak Ingin Mengalami Penurunan Kemampuan Berpikir Kritis Akibat AI? Lakukan 7 Kebiasaan Ini - Image
Kepribadian

Tidak Ingin Mengalami Penurunan Kemampuan Berpikir Kritis Akibat AI? Lakukan 7 Kebiasaan Ini

Rabu, 19 Agustus 2026 | 23.13 WIB

6 Kebiasaan Sehari-hari yang Tak Diduga Bisa Menguras Energi Anda Menurut Psikologi, Apa Sajakah ? - Image
Kepribadian

6 Kebiasaan Sehari-hari yang Tak Diduga Bisa Menguras Energi Anda Menurut Psikologi, Apa Sajakah ?

Rabu, 19 Agustus 2026 | 19.55 WIB

Ingin Mencapai Performa Lebih Tinggi dalam Kehidupan Sehari-hari? Lakukan 8 Kebiasaan Ini - Image
Kepribadian

Ingin Mencapai Performa Lebih Tinggi dalam Kehidupan Sehari-hari? Lakukan 8 Kebiasaan Ini

Rabu, 19 Agustus 2026 | 19.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

3

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

6

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

7

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

8

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

9

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

10

Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore