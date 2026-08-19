7 Kebiasaan Orang yang Kurang Kompeten dan Cenderung Malas Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang yang kurang kompeten dan malas sering terlihat jelas dari cara menjalani kesehariannya.

Mereka jarang mengambil kendali penuh atas hidupnya sendiri dan cenderung menghindari usaha yang seharusnya dilakukan.

Meski berusaha tampil percaya diri, kebiasaan mereka justru menunjukkan kekurangan yang sebenarnya ingin disembunyikan.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (19/8), berikut tujuh kebiasaan sehari-hari yang biasa dilakukan orang yang kurang kompeten dan cenderung malas.

1. Mengabaikan masalah kecil daripada segera menyelesaikannya

Kehidupan orang yang malas cepat menjadi kacau karena mereka membiarkan masalah kecil berkembang lebih besar.

Masalah sederhana yang seharusnya mudah diperbaiki justru berubah menjadi rumit dan mahal jika terus diabaikan.

Kebiasaan ini muncul karena mereka terus mencari kenyamanan tanpa mau menghadapi kenyataan yang ada.

Mereka rela mengorbankan masa depannya sendiri demi mempertahankan ketidaktahuan yang terasa lebih nyaman baginya.