Tak Perlu Kocek Uang Banyak, 4 Perawatan Wajah Sederhana yang Harus Dirutinkan Menurut Dermatologis

JawaPos.com - Banyak orang menghabiskan banyak uang untuk membuat kulit wajah sehat dan cerah. Padahal, perawatan wajah tidak selalu harus rumit atau menghabiskan biaya besar. Dokter spesialis kulit menyebut ada empat langkah sederhana yang sebaiknya dilakukan secara rutin sejak usia muda untuk menjaga kesehatan kulit sekaligus memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan.

Dokter spesialis kulit dr. Stanley Setiawan mengatakan, perawatan dasar kulit dapat dimulai dengan membersihkan wajah secara teratur, menggunakan pelembap, melindungi kulit dengan tabir surya, serta memenuhi kebutuhan nutrisi kulit.

"Sebenarnya perawatan kulit sederhananya mulai dari awal sejak dini yaitu kita mulai dengan cleansing, dibersihkan secara teratur. Kemudian pelembap atau moisturizing, kemudian dilindungi dengan sunscreen, dan nutrition," ujarnya kepada wartawan, Kamis (16/7).

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"Sudah, empat itu saja yang rasanya akan affordable untuk semua tanpa harus agresif dalam merawat kulit," sambung dr. Stanley.

Menurutnya, rutinitas tersebut penting karena proses penuaan kulit berlangsung secara alami dan tidak dapat dihindari. Setelah usia 25 tahun, kadar kolagen dalam tubuh mulai berkurang sekitar 1 persen setiap tahun. Penurunan itu bahkan dapat mencapai sekitar 5 persen per tahun pada sebagian orang setelah memasuki usia 45 tahun.

Stanley menjelaskan, kolagen merupakan protein utama yang menyusun hampir seluruh struktur kulit dan berperan menjaga elastisitas, kelembapan, kekencangan, serta membantu mengatur proses pigmentasi kulit.

"Begitu kolagen menurun, performa kulit juga akan menurun," katanya.

Selain perawatan dari luar, Stanley menekankan pentingnya menjaga gaya hidup sehat agar kondisi kulit tetap optimal dalam jangka panjang.

Ia menyarankan masyarakat memperhatikan pola makan sehari-hari, termasuk membatasi konsumsi gula berlebihan karena dapat mempercepat kerusakan kolagen melalui proses yang dikenal sebagai glycation.