Bawa Energi Positif, 4 Shio Anak Ini Dipercaya Jadi Pembuka Jalan Rezeki Keluarga

JawaPos.com – Dalam budaya Tionghoa, shio tidak hanya digunakan sebagai penanda tahun kelahiran. Dalam sejumlah kepercayaan astrologi dan tradisi, shio juga kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, serta perjalanan kehidupan seseorang.

Ada pula anggapan bahwa karakter dan energi positif seorang anak dapat memberikan pengaruh baik terhadap suasana serta kehidupan keluarganya. Karena itu, beberapa shio dipercaya sebagai simbol keberuntungan dan kerap disebut mampu membawa hoki bagi orang tua.

Kehadiran anak dengan shio tertentu bahkan dianggap dapat menjadi momentum yang mendorong perubahan positif dalam keluarga, mulai dari meningkatnya semangat hingga terbukanya kesempatan baru.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang dalam kepercayaan tersebut disebut memiliki energi pembawa keberuntungan bagi keluarga.

1. Shio Naga Shio Naga kerap diasosiasikan dengan kekuatan, kepemimpinan, dan kejayaan. Anak yang lahir pada tahun Naga dipercaya mempunyai karakter penuh percaya diri dan dorongan kuat untuk mencapai sesuatu.

Dalam kepercayaan feng shui dan astrologi Tionghoa, Naga memiliki simbolisme yang kuat sehingga kelahirannya sering dianggap sebagai pertanda positif bagi keluarga.

Kehadiran anak Shio Naga dipercaya dapat memunculkan semangat baru di lingkungan keluarga. Orang tua pun dianggap terdorong untuk lebih berani mengejar peluang, baik dalam pekerjaan maupun usaha.

Ketika tumbuh dewasa, ambisi dan jiwa kepemimpinan yang dimiliki anak Shio Naga juga dipercaya dapat mengantarkannya pada pencapaian yang membanggakan keluarga.

2. Shio Kuda Berikutnya adalah Shio Kuda yang dikenal sebagai simbol energi, kebebasan, dan semangat bergerak maju.