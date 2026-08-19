Ingin Tetap Sehat Setelah 60 Tahun? Terapkan 5 Kebiasaan Ini Setiap Hari

ilustrasi lansia yang berolahraga. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Memasuki usia 60 tahun bukan berarti seseorang harus berhenti menjalani aktivitas dan menikmati berbagai hal yang disukai. Justru, masa ini bisa menjadi kesempatan untuk lebih memperhatikan kesehatan serta kualitas hidup.
Seiring bertambahnya usia, tubuh memang mengalami berbagai perubahan. Karena itu, menjaga pola hidup menjadi semakin penting agar tubuh tetap memiliki energi dan aktivitas sehari-hari dapat dilakukan dengan nyaman.
Kebiasaan sederhana seperti mencukupi kebutuhan cairan, rutin bergerak, menjaga waktu tidur, memperhatikan porsi makanan, hingga melakukan pemeriksaan kesehatan dapat membantu menjaga kebugaran.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima kebiasaan yang dapat diterapkan untuk membantu menjaga tubuh tetap sehat dan aktif ketika memasuki usia 60-an.
Memenuhi kebutuhan cairan merupakan salah satu kebiasaan penting di usia lanjut. Kurang minum dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi yang ditandai, antara lain, dengan rasa lelah dan sakit kepala.
Air memiliki banyak fungsi bagi tubuh, termasuk membantu mengatur suhu, mendukung proses pencernaan, serta membantu tubuh menjalankan berbagai fungsi normalnya.
Karena itu, biasakan minum air secara teratur dan jangan hanya menunggu sampai merasa haus. Konsumsi minuman berkafein juga sebaiknya tidak berlebihan.
Tubuh tetap membutuhkan aktivitas fisik meskipun usia terus bertambah. Melakukan olahraga ringan atau aktivitas yang membuat tubuh bergerak secara rutin dapat membantu mempertahankan kekuatan dan kebugaran.
Salah satu kebiasaan yang bisa dilakukan adalah menyediakan waktu sekitar 30 menit untuk beraktivitas fisik sesuai kemampuan.
Tidak harus selalu melakukan olahraga berat. Berjalan kaki, melakukan peregangan, atau aktivitas fisik ringan lainnya bisa menjadi pilihan, selama dilakukan secara rutin dan sesuai kondisi tubuh.
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Jawa Pos
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