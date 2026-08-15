Doa dan Harapan Terjawab, 6 Zodiak Ini Diramalkan Menyambut Kebahagiaan

JawaPos.com – Penghujung bulan kerap menjadi waktu untuk melakukan evaluasi sekaligus menantikan perubahan baru. Bagi sebagian orang yang mempercayai astrologi, periode tersebut juga dipercaya membawa energi berbeda yang dapat memengaruhi perjalanan setiap zodiak.

Ada kalanya sebuah harapan membutuhkan waktu cukup panjang sebelum akhirnya menemukan jalan untuk terwujud. Begitu pula dengan keberuntungan yang tidak selalu datang dalam bentuk uang, tetapi dapat berupa kesempatan baru, hubungan yang semakin baik, pencapaian karier, maupun kabar yang telah lama ditunggu.

Dalam ramalan astrologi kali ini, enam zodiak disebut memiliki peluang untuk mengalami perkembangan positif menjelang pergantian bulan.

Mereka yang selama ini berusaha mengejar target dan mempertahankan harapan disebut berpotensi mendapatkan hasil yang menggembirakan.

Dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut enam zodiak yang diprediksi memiliki peluang mewujudkan impiannya di akhir bulan.

1. Pisces Pisces dikenal sebagai pribadi yang sensitif, penuh empati, dan cukup mengandalkan intuisi ketika menghadapi berbagai situasi.

Kepekaan tersebut membuat mereka sering mampu membaca suasana maupun melihat peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Menjelang akhir bulan, Pisces disebut berpeluang mendapatkan perkembangan positif dari sesuatu yang sudah lama mereka perjuangkan.

Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari pencapaian pribadi, perkembangan karier, hingga pemasukan yang datang di luar perkiraan.