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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 19 Agustus 2026 | 23.14 WIB

7 Hal yang Akan Dipelajari tentang Pasangan Anda Saat Bepergian Berdua Menurut Psikologi

seseorang yang bepergian bersama pasangan./ Magnific/jcomp - Image

seseorang yang bepergian bersama pasangan./ Magnific/jcomp

JawaPos.com - Bepergian berdua dengan pasangan sering kali dianggap sebagai kesempatan untuk bersantai, menikmati tempat baru, mencoba makanan yang belum pernah dicicipi, atau menciptakan kenangan romantis.

Namun, perjalanan bersama sebenarnya menawarkan sesuatu yang jauh lebih dalam: kesempatan untuk melihat pasangan dalam situasi yang berbeda dari rutinitas sehari-hari.

Di rumah, hubungan memiliki banyak struktur. Pekerjaan, keluarga, teman, jadwal tidur, dan aktivitas masing-masing membuat pasangan jarang berada dalam situasi yang benar-benar baru selama berjam-jam atau berhari-hari.

Ketika bepergian, struktur tersebut berubah. Anda harus mengambil keputusan bersama, menghadapi keterlambatan, mengatur uang, menentukan arah, beradaptasi dengan lingkungan asing, dan berkompromi ketika keinginan tidak selalu sama.

Dalam psikologi hubungan, situasi seperti ini menarik karena tekanan kecil dan pengalaman baru dapat memperlihatkan pola perilaku yang mungkin tidak terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Anda bukan hanya melihat bagaimana pasangan memperlakukan Anda ketika semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga bagaimana ia bereaksi ketika lelah, kecewa, bingung, atau harus berkompromi.

Karena itu, perjalanan berdua dapat menjadi semacam "jendela" untuk memahami hubungan secara lebih nyata.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (17/8), terdapat tujuh hal yang mungkin akan Anda pelajari tentang pasangan ketika bepergian berdua.

1. Anda Akan Mengetahui Cara Pasangan Menghadapi Stres

Salah satu hal paling jelas yang muncul ketika bepergian adalah cara seseorang menghadapi tekanan.

Editor: Hanny Suwindari
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