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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 19 Agustus 2026 | 23.02 WIB

Tidak Ingin Terlalu Canggung dan Lebih Percaya Diri saat Berada dalam Kelompok? Lakukan 7 Perilaku

seseorang yang lebih percaya saat berada dalam kelompok./Magnific/magnific - Image

seseorang yang lebih percaya saat berada dalam kelompok./Magnific/magnific

JawaPos.com - Berada di tengah kelompok sering kali terasa jauh lebih sulit daripada berbicara dengan satu orang. Ada banyak hal yang tiba-tiba kita pikirkan: Apakah saya terlihat aneh? Apakah orang lain memperhatikan saya? Kapan saya harus ikut bicara? Bagaimana kalau komentar saya dianggap tidak menarik?

Pikiran-pikiran seperti itu dapat membuat seseorang semakin sadar terhadap dirinya sendiri. Akibatnya, tubuh menjadi kaku, sulit menemukan kata-kata, terlalu lama berpikir sebelum berbicara, atau justru memilih diam sepanjang percakapan.

Padahal, menjadi percaya diri dalam kelompok bukan berarti harus menjadi orang yang paling banyak bicara, paling lucu, atau paling menarik perhatian. Dalam psikologi sosial, rasa nyaman dalam interaksi lebih banyak berkaitan dengan bagaimana seseorang mengelola perhatian, membaca situasi sosial, dan membangun hubungan secara bertahap.

Kabar baiknya, kemampuan tersebut dapat dilatih.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (19/8), jika Anda sering merasa canggung, gugup, atau kurang percaya diri ketika berada dalam kelompok, tujuh perilaku berikut dapat membantu.

1. Alihkan perhatian dari diri sendiri ke lingkungan sekitar

Salah satu penyebab terbesar rasa canggung adalah terlalu banyak memikirkan diri sendiri.

Ketika masuk ke sebuah kelompok, seseorang mungkin langsung bertanya dalam hati, “Bagaimana penampilan saya?” “Apa yang mereka pikirkan tentang saya?” “Apakah saya terlihat gugup?”

Semakin besar perhatian yang diarahkan kepada diri sendiri, semakin kuat pula kesadaran terhadap setiap gerakan dan ucapan. Hal kecil yang sebenarnya tidak bermasalah dapat terasa seperti kesalahan besar.

Cobalah mengubah fokus.

Editor: Hanny Suwindari
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