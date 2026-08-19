8 Keterampilan Kebijaksanaan yang Tidak Pernah Diajarkan di Sekolah Menurut Psikologi, Apa Sajakah?

seseorang yang mempelajari keterampilan kebijaksanaan./Magnific/The Yuri Arcurs Collection
JawaPos.com - Sekolah mengajarkan banyak hal yang penting: membaca, menulis, berhitung, ilmu pengetahuan, sejarah, hingga keterampilan profesional.
Namun, ada sejumlah kemampuan yang justru sangat menentukan kualitas hidup seseorang tetapi jarang diajarkan secara langsung di ruang kelas.
Kita mungkin diajarkan bagaimana menyelesaikan soal matematika, tetapi tidak selalu diajarkan bagaimana mengambil keputusan ketika pilihan yang tersedia sama-sama sulit.
Kita belajar sejarah, tetapi belum tentu belajar bagaimana berdamai dengan masa lalu. Kita mendapatkan nilai dari ujian, tetapi tidak selalu belajar bagaimana menghadapi kegagalan tanpa merasa bahwa harga diri kita ikut gagal.
Dalam psikologi, kemampuan semacam ini berkaitan dengan kebijaksanaan (wisdom)—bukan sekadar memiliki banyak pengetahuan, melainkan kemampuan menggunakan pengetahuan dan pengalaman secara matang untuk menghadapi kehidupan yang kompleks.
Kebijaksanaan tidak berarti seseorang selalu benar. Orang yang bijaksana pun dapat membuat kesalahan, marah, kecewa, atau mengambil keputusan yang keliru.
Perbedaannya terletak pada kemampuan untuk melihat situasi dengan lebih luas, memahami keterbatasan diri, mengendalikan respons, dan belajar dari pengalaman.
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (17/8), terdapat delapan keterampilan kebijaksanaan yang sering tidak diajarkan secara formal di sekolah, tetapi sangat penting untuk kehidupan.
1. Kemampuan Membedakan Apa yang Bisa dan Tidak Bisa Kita Kendalikan
Salah satu sumber tekanan terbesar dalam kehidupan adalah menghabiskan energi untuk sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali kita.
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