Ingin Menghadapi Seseorang yang Kerap Memicu Emosional di Tempat Kerja? Lakukan 6 Langkah Sederhana

seseorang yang menghadapi temannya yang kerap memicu emosional./ Magnific/magnific
JawaPos.com - Tempat kerja seharusnya menjadi ruang untuk menyelesaikan pekerjaan, berkembang, dan membangun hubungan profesional.
Namun, dalam praktiknya, kita tidak selalu bisa memilih dengan siapa harus bekerja. Ada kalanya kita harus berhadapan dengan seseorang yang cara berbicaranya menyebalkan, suka menyindir, mudah meremehkan orang lain, gemar mencari kesalahan, atau bahkan sengaja memancing reaksi emosional.
Menghadapi orang seperti ini tidak selalu mudah.
Satu komentar kecil bisa terbawa pikiran hingga berjam-jam. Satu sindiran dapat membuat suasana hati berubah. Bahkan, ada orang yang akhirnya kehilangan konsentrasi karena terus memikirkan perkataan rekan kerjanya.
Masalahnya, ketika kita terpancing emosi, sering kali orang tersebut justru mendapatkan apa yang mereka inginkan: perhatian dan reaksi.
Menurut prinsip-prinsip psikologi, kemampuan menghadapi orang yang memicu emosi bukan berarti harus menjadi orang yang dingin atau membalas perlakuan mereka. Yang lebih penting adalah kemampuan mengatur respons diri, menetapkan batasan, dan memilih tindakan yang paling menguntungkan bagi diri sendiri serta pekerjaan.
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (17/8), jika Anda sedang menghadapi situasi seperti ini, enam langkah sederhana berikut dapat membantu.
1. Jangan langsung bereaksi ketika emosi sedang naik
Langkah pertama mungkin terdengar sederhana, tetapi justru paling sulit dilakukan: jangan langsung merespons.
Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan atau memancing kemarahan, tubuh dapat masuk ke kondisi stres. Detak jantung meningkat, perhatian menyempit, dan pikiran cenderung mencari respons untuk mempertahankan diri.
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Jawa Pos
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