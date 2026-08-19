Ingin Membangun Kedekatan Emosional dengan Cepat? Ajukan 7 Pertanyaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang dan merasa obrolan dengannya mengalir begitu saja?

Awalnya hanya berbicara tentang pekerjaan, hobi, film, makanan, atau aktivitas sehari-hari. Namun, entah bagaimana, beberapa saat kemudian percakapan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih pribadi.

Anda mulai mengetahui apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka takutkan, apa yang mereka harapkan, bahkan pengalaman yang jarang mereka ceritakan kepada orang lain.

Menariknya, kedekatan emosional tidak selalu membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Tentu, kepercayaan yang mendalam memang membutuhkan waktu. Tidak ada pertanyaan ajaib yang dapat membuat seseorang langsung percaya kepada kita.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa jenis pertanyaan yang kita ajukan dapat memengaruhi seberapa dalam sebuah percakapan berkembang.

Percakapan yang hanya berisi fakta cenderung membuat kita saling mengetahui informasi. Sebaliknya, percakapan yang menyentuh pengalaman, nilai, emosi, harapan, dan sisi rentan seseorang dapat menciptakan rasa saling memahami yang lebih kuat.

Karena itu, jika Anda ingin membangun kedekatan emosional dengan seseorang—entah teman baru, pasangan, calon pasangan, anggota keluarga, atau seseorang yang sedang Anda dekati—cobalah mengajukan pertanyaan yang membuka ruang bagi mereka untuk menjadi lebih autentik.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (19/8), terdapat tujuh pertanyaan yang dapat membantu.