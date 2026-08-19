Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Rabu, 19 Agustus 2026 | 19.57 WIB

Ingin Membangun Kedekatan Emosional dengan Cepat? Ajukan 7 Pertanyaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang membangun kedekatan emosional ./Magnific/The Yuri Arcurs Collection - Image

seseorang yang membangun kedekatan emosional ./Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang dan merasa obrolan dengannya mengalir begitu saja?

Awalnya hanya berbicara tentang pekerjaan, hobi, film, makanan, atau aktivitas sehari-hari. Namun, entah bagaimana, beberapa saat kemudian percakapan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih pribadi.

Anda mulai mengetahui apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka takutkan, apa yang mereka harapkan, bahkan pengalaman yang jarang mereka ceritakan kepada orang lain.

Menariknya, kedekatan emosional tidak selalu membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Tentu, kepercayaan yang mendalam memang membutuhkan waktu. Tidak ada pertanyaan ajaib yang dapat membuat seseorang langsung percaya kepada kita.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa jenis pertanyaan yang kita ajukan dapat memengaruhi seberapa dalam sebuah percakapan berkembang.

Percakapan yang hanya berisi fakta cenderung membuat kita saling mengetahui informasi. Sebaliknya, percakapan yang menyentuh pengalaman, nilai, emosi, harapan, dan sisi rentan seseorang dapat menciptakan rasa saling memahami yang lebih kuat.

Karena itu, jika Anda ingin membangun kedekatan emosional dengan seseorang—entah teman baru, pasangan, calon pasangan, anggota keluarga, atau seseorang yang sedang Anda dekati—cobalah mengajukan pertanyaan yang membuka ruang bagi mereka untuk menjadi lebih autentik.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (19/8), terdapat tujuh pertanyaan yang dapat membantu.

1. “Hal apa yang belakangan ini paling sering memenuhi pikiranmu?”

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
10 Frasa Obrolan Ringan yang Membuat Orang Asing Cepat Akrab dengan Anda Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

10 Frasa Obrolan Ringan yang Membuat Orang Asing Cepat Akrab dengan Anda Menurut Psikologi

Jumat, 19 Juni 2026 | 03.23 WIB

6 Kebiasaan Kecil yang Mampu Menghidupkan Kembali Kedekatan Pasangan di Usia 50 dan 60-an - Image
Lifestyle

6 Kebiasaan Kecil yang Mampu Menghidupkan Kembali Kedekatan Pasangan di Usia 50 dan 60-an

Jumat, 17 April 2026 | 14.33 WIB

Bukan Soal Usia, 7 Kebiasaan Ini Disebut Berkaitan dengan Kedewasaan Emosional - Image
Kepribadian

Bukan Soal Usia, 7 Kebiasaan Ini Disebut Berkaitan dengan Kedewasaan Emosional

Rabu, 19 Agustus 2026 | 00.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

3

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

6

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

7

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

8

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

9

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

10

Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore