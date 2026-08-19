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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 19 Agustus 2026 | 20.06 WIB

Menemukan 8 Tanda Ini pada Pasangan Anda, Kemungkinan Besar Anda Telah Berkembang Pesat

seseorang yang berkembang pesat sedangkan pasangannya tidak./Magnific/yanalya - Image

seseorang yang berkembang pesat sedangkan pasangannya tidak./Magnific/yanalya

JawaPos.com - Ada fase dalam hubungan ketika seseorang tiba-tiba merasa, “Mengapa kita sekarang terasa begitu berbeda?”

Dulu mungkin Anda dan pasangan memiliki cara berpikir yang hampir sama. Anda menikmati percakapan yang sama, memiliki tujuan yang serupa, dan merasa saling memahami tanpa perlu banyak penjelasan.

Namun seiring berjalannya waktu, Anda mulai berubah. Cara Anda melihat kehidupan menjadi lebih matang, Anda semakin mengenal diri sendiri, batasan Anda semakin jelas, dan Anda mulai memikirkan masa depan dengan cara yang berbeda.

Sementara itu, pasangan Anda mungkin masih berada di tempat yang sama.

Perbedaan seperti ini tidak selalu berarti salah satu pihak lebih baik daripada yang lain. Dalam psikologi, perkembangan pribadi memang tidak selalu berlangsung dengan kecepatan yang sama. Dua orang dapat saling mencintai, tetapi tetap mengalami perkembangan emosional, pola pikir, dan kesadaran diri yang berbeda.

Yang menarik adalah ketika pertumbuhan pribadi Anda mulai mengubah cara Anda melihat hubungan itu sendiri.

Hal-hal yang dahulu Anda anggap normal mulai terasa melelahkan. Perilaku yang dulu Anda toleransi kini terasa tidak sehat. Percakapan yang dulu menarik kini terasa dangkal. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, Anda menyadari bahwa cinta saja tidak selalu cukup untuk membuat dua orang terus berkembang bersama.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (19/8), terdapat delapan tanda yang dapat menunjukkan bahwa Anda telah mengalami perkembangan pribadi yang cukup besar, sementara pasangan Anda mungkin belum mengalami perubahan yang sama.

Catatan penting: tanda-tanda ini bukan diagnosis psikologis dan tidak otomatis berarti pasangan Anda “buruk” atau Anda “lebih unggul”. Perkembangan manusia sangat kompleks. Yang lebih penting adalah melihat pola perilaku secara keseluruhan dan memahami apakah hubungan tersebut masih memungkinkan kedua pihak untuk bertumbuh.

1. Anda Mulai Menginginkan Percakapan yang Lebih Dalam, Tetapi Dia Tetap Berputar di Permukaan

Editor: Hanny Suwindari
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