6 Strategi untuk Menjadi Supervisi Orang yang Lebih Tua dari Anda Menurut Psikologi, Apa Sajakah ?

JawaPos.com - Menjadi supervisor tidak selalu berarti Anda harus lebih tua, lebih lama bekerja, atau lebih berpengalaman daripada orang-orang yang Anda pimpin.

Dalam dunia kerja modern, situasi ketika seorang atasan berusia lebih muda daripada bawahannya justru semakin umum. Seorang manajer berusia 30 tahun dapat memimpin karyawan yang sudah berusia 40, 50, bahkan 60 tahun dan memiliki pengalaman kerja puluhan tahun.

Situasi ini bisa menjadi tantangan psikologis bagi kedua belah pihak.

Supervisor yang lebih muda mungkin merasa canggung ketika harus memberikan arahan, mengoreksi pekerjaan, atau mengevaluasi seseorang yang usianya jauh di atas dirinya.

Di sisi lain, karyawan yang lebih tua mungkin memiliki pengalaman, pengetahuan, dan cara kerja yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Jika pendekatan kepemimpinan dilakukan dengan buruk, perbedaan usia dapat berubah menjadi persoalan ego, resistensi, atau konflik.

Namun, psikologi kepemimpinan menunjukkan bahwa usia bukanlah fondasi utama dari otoritas yang sehat. Pengaruh seorang pemimpin lebih banyak dibangun melalui kompetensi, kepercayaan, konsistensi, keadilan, kualitas hubungan, dan kemampuan berkomunikasi.

Karena itu, menyupervisi orang yang lebih tua bukanlah soal bagaimana membuat mereka "tunduk" kepada Anda. Persoalannya adalah bagaimana menciptakan hubungan kerja di mana pengalaman mereka dihargai, sementara tanggung jawab dan standar organisasi tetap berjalan.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (19/8), terdapat enam strategi psikologis yang dapat membantu.

1. Jangan Mencoba Membuktikan Bahwa Anda Lebih Berkuasa