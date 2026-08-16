6 Strategi Membantu Anak Sensitif Mengatasi Rasa Malu Menurut Psikologi

seseorang yang membantu anak yang sensitif . (Maganific)

JawaPos.com - Rasa malu merupakan bagian yang wajar dari perkembangan emosi anak. Hampir setiap anak pernah merasa malu ketika bertemu orang baru, berbicara di depan kelas, melakukan kesalahan, atau menjadi pusat perhatian. Namun, pada anak yang memiliki karakter sensitif, rasa malu terkadang dapat terasa jauh lebih kuat.



Anak mungkin memilih bersembunyi di belakang orang tua ketika bertemu orang lain, enggan menjawab pertanyaan, menangis ketika menjadi pusat perhatian, atau membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merasa nyaman di lingkungan baru.



Dalam situasi seperti ini, orang tua sering kali secara tidak sengaja memberikan tekanan. Misalnya dengan mengatakan, "Jangan malu-malu begitu," atau "Kamu harus berani dong." Niatnya mungkin baik, tetapi kalimat seperti ini belum tentu membantu anak mengatasi rasa malu. Bahkan, anak bisa merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya.



Menurut psikologi perkembangan, pendekatan yang lebih efektif bukan memaksa anak agar segera menjadi berani, melainkan membantu anak memahami emosinya, merasa aman, dan secara bertahap memperoleh pengalaman bahwa ia mampu menghadapi situasi sosial.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (16/8), terdapat enam strategi yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu anak yang sensitif mengatasi rasa malu.



1. Jangan mempermalukan anak karena rasa malunya



Langkah pertama yang paling penting adalah berhenti menganggap rasa malu sebagai sesuatu yang memalukan.



Ketika anak bersembunyi di belakang orang tua saat bertemu orang lain, hindari mengatakan:



"Aduh, malu banget sih kamu."



Atau:



"Masa sama orang saja malu?"



Komentar semacam itu dapat membuat anak merasa bahwa dirinya sedang dinilai. Padahal, ketika anak sedang malu, ia justru membutuhkan rasa aman.



Cobalah merespons dengan kalimat yang lebih menerima:



"Kamu masih belum nyaman, ya. Tidak apa-apa. Kita pelan-pelan."



Kalimat sederhana ini memberi pesan bahwa perasaannya dapat diterima.



Penerimaan bukan berarti membiarkan anak terus menghindari semua situasi sosial. Penerimaan berarti orang tua memahami bahwa rasa takut atau malu tersebut nyata bagi anak, kemudian membantu anak menghadapinya secara bertahap.



Ini penting terutama bagi anak sensitif karena mereka sering kali memproses pengalaman emosional secara lebih mendalam. Teguran keras dapat membuat pengalaman sosial yang sebenarnya biasa menjadi terasa semakin mengancam.



2. Validasi perasaan anak sebelum mengajaknya berani



Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah orang tua langsung memberikan solusi sebelum memahami perasaan anak.



Misalnya, anak berkata:



"Aku malu ngomong di depan kelas."



Kemudian orang tua menjawab:



"Jangan malu. Tinggal ngomong saja."



Bagi orang dewasa, masalah tersebut mungkin terlihat sederhana. Tetapi bagi anak, berbicara di depan banyak orang dapat terasa sangat menegangkan.



Cobalah menggunakan pendekatan tiga tahap: kenali, validasi, lalu arahkan.



Misalnya:



"Kamu merasa gugup karena banyak teman yang melihat, ya."



Kemudian:



"Wajar kalau kamu merasa seperti itu."



Setelah anak merasa dipahami, barulah orang tua dapat mengatakan:



"Kita coba cari cara supaya kamu lebih nyaman. Bagaimana kalau latihan dulu di rumah?"



Dengan cara ini, orang tua tidak menyangkal emosi anak, tetapi juga tidak membiarkan emosi tersebut mengendalikan seluruh perilakunya.



Validasi bukan berarti mengatakan bahwa ketakutan anak pasti benar. Validasi berarti mengakui bahwa perasaan tersebut memang sedang dialami anak.



Perbedaan ini sangat penting.



3. Jangan memaksa anak langsung menghadapi situasi yang paling menakutkan



Jika anak sangat pemalu, jangan menjadikan situasi yang paling menegangkan sebagai latihan pertama.



Misalnya, anak belum berani berbicara dengan orang yang tidak dikenalnya. Memaksanya tampil di depan puluhan orang mungkin justru membuat pengalaman tersebut semakin buruk.



Psikologi perilaku mengenal prinsip paparan bertahap, yaitu menghadapkan seseorang pada situasi yang membuatnya cemas secara perlahan dan terukur.



Orang tua dapat membuat "tangga keberanian" sederhana.



Misalnya:



Tahap 1: Anak cukup tersenyum ketika bertemu orang baru.



Tahap 2: Anak mengucapkan "halo".



Tahap 3: Anak menjawab satu pertanyaan sederhana.



Tahap 4: Anak mengajukan satu pertanyaan.



Tahap 5: Anak berbicara dalam kelompok kecil.



Tahap 6: Anak mencoba berbicara di depan kelompok yang lebih besar.



Tidak semua anak harus mengikuti tahapan yang sama. Yang penting adalah memberikan tantangan yang sedikit lebih sulit daripada kemampuan anak saat ini, bukan langsung melemparkannya ke situasi yang membuatnya kewalahan.



Ketika anak berhasil melewati satu tahap, berikan apresiasi terhadap usahanya.



Misalnya:



"Tadi kamu kelihatan gugup, tapi kamu tetap berani bilang halo. Itu keren."



Perhatikan bahwa pujian tersebut berfokus pada usaha dan keberanian, bukan sekadar hasil.



4. Ajarkan keterampilan sosial secara konkret



Kadang-kadang anak bukan hanya merasa malu. Ia mungkin memang belum tahu harus melakukan apa dalam situasi sosial.



Misalnya, anak bertemu teman baru dan tidak tahu bagaimana memulai percakapan.



Daripada hanya mengatakan, "Kamu harus lebih percaya diri," orang tua dapat mengajarkan langkah yang konkret.



Ajarkan beberapa kalimat sederhana seperti:



"Hai, namamu siapa?"



"Kamu suka main apa?"



"Boleh aku ikut bermain?"



"Aku juga suka itu."



Orang tua kemudian dapat melakukan role-play atau bermain peran bersama anak.



Ayah atau ibu berpura-pura menjadi teman baru, sementara anak mencoba menyapa. Setelah itu, peran dapat ditukar.



Latihan seperti ini membantu mengurangi ketidakpastian. Anak tidak lagi harus memikirkan semuanya secara spontan ketika berada dalam situasi nyata karena ia sudah mempunyai beberapa "skrip" sederhana di kepalanya.



Latihan juga sebaiknya dilakukan dalam suasana santai dan menyenangkan. Jangan menjadikannya seperti ujian.



Jika anak melakukan kesalahan, jangan langsung mengoreksi dengan nada menghakimi. Berikan kesempatan untuk mencoba kembali.



5. Bantu anak mengubah cara berbicara kepada dirinya sendiri



Anak yang sensitif dan pemalu terkadang memiliki pikiran seperti:



"Nanti aku salah."



"Semua orang akan menertawakanku."



"Aku tidak bisa."



"Aku pasti kelihatan bodoh."



Pikiran tersebut dapat membuat rasa malu semakin kuat.



Orang tua dapat membantu anak mengenali pikiran tersebut tanpa langsung mengatakan bahwa pikirannya salah.



Misalnya:



"Kamu takut kalau nanti salah dan teman-teman menertawakanmu?"



Setelah itu, ajak anak melihat kemungkinan lain:



"Kalau kamu salah sedikit, apakah itu berarti semuanya akan buruk?"



Atau:



"Apa yang bisa kamu lakukan kalau memang ada bagian yang salah?"



Tujuannya bukan memaksa anak berpikir positif setiap saat, melainkan mengembangkan cara berpikir yang lebih realistis.



Anak dapat belajar mengganti:



"Aku pasti gagal."



menjadi:



"Aku mungkin gugup, tetapi aku bisa mencoba."



Atau:



"Semua orang akan menertawakanku."



menjadi:



"Mungkin ada yang memperhatikan, tetapi belum tentu mereka menertawakanku."



Kemampuan seperti ini merupakan bagian penting dari perkembangan regulasi emosi dan kepercayaan diri.



6. Jadilah contoh dalam menghadapi rasa tidak nyaman



Anak belajar bukan hanya dari nasihat orang tua, tetapi juga dari apa yang mereka lihat.



Jika orang tua menunjukkan bahwa melakukan kesalahan adalah sesuatu yang sangat memalukan, anak dapat menangkap pesan bahwa kesalahan harus dihindari.



Sebaliknya, orang tua dapat menunjukkan bahwa merasa gugup adalah hal yang normal.



Misalnya, ketika harus melakukan sesuatu yang membuat tidak nyaman, orang tua dapat mengatakan:



"Ibu sebenarnya agak gugup, tetapi Ibu akan coba pelan-pelan."



Atau setelah melakukan kesalahan:



"Tadi Ayah salah ngomong. Tidak apa-apa, Ayah perbaiki."



Pesan yang diterima anak adalah bahwa keberanian bukan berarti tidak pernah merasa takut atau malu.



Keberanian justru berarti tetap mencoba meskipun ada rasa tidak nyaman.



Ini merupakan pelajaran yang jauh lebih berharga daripada sekadar meminta anak menjadi "anak pemberani".



Hal yang Sebaiknya Dihindari Orang Tua



Selain menerapkan enam strategi di atas, ada beberapa respons yang sebaiknya dihindari.



Jangan membandingkan anak



"Kenapa kamu tidak seperti kakakmu?"



"Lihat temanmu, dia berani."



Perbandingan dapat membuat anak merasa kurang mampu dan semakin takut dinilai.



Jangan memberi label



"Dia memang pemalu."



"Anak ini penakut."



Label yang terus diulang dapat menjadi bagian dari cara anak melihat dirinya sendiri.



Lebih baik menggambarkan situasinya:



"Kamu butuh waktu untuk merasa nyaman dengan orang baru."



Ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut dapat berubah.



Jangan memaksa anak tampil demi membuat orang dewasa senang



Tidak semua anak harus langsung menjawab ketika ditanya orang dewasa. Dalam beberapa situasi, memberi anak waktu beberapa detik untuk memproses pertanyaan justru lebih membantu.



Orang tua dapat menjadi jembatan tanpa mengambil alih sepenuhnya.



Misalnya:



"Dia masih agak malu. Beri dia waktu sebentar."



Setelah itu, berikan kesempatan kepada anak untuk memutuskan apakah ia ingin menjawab.



Ingat: Tujuannya Bukan Menghilangkan Sifat Sensitif Anak



Hal yang juga penting untuk dipahami adalah bahwa anak sensitif tidak perlu diubah menjadi anak yang selalu ramai, banyak bicara, atau senang menjadi pusat perhatian.



Sifat sensitif bukanlah kekurangan.



Anak yang sensitif juga dapat memiliki banyak kekuatan: mampu memperhatikan detail, memiliki empati, mempertimbangkan perasaan orang lain, dan merasakan pengalaman emosional secara mendalam.



Tujuan orang tua bukan menghapus kepribadian tersebut.



Tujuannya adalah membantu anak agar rasa malu tidak membatasi kehidupannya.



Anak boleh tetap pendiam.



Anak boleh membutuhkan waktu untuk beradaptasi.



Anak boleh merasa gugup.



Namun, perlahan-lahan ia perlu belajar bahwa rasa tidak nyaman bukan berarti ia tidak mampu.



Kapan Orang Tua Perlu Mencari Bantuan Profesional?



Rasa malu pada anak umumnya merupakan bagian normal dari perkembangan. Namun, orang tua perlu lebih memperhatikan apabila rasa takut atau malu mulai mengganggu kehidupan sehari-hari anak.



Misalnya, anak terus-menerus menghindari sekolah, tidak mau berinteraksi sama sekali, sangat takut berbicara bahkan dengan orang yang sudah dikenalnya, atau mengalami tekanan emosional yang berat ketika menghadapi situasi sosial.



Dalam kondisi seperti itu, orang tua dapat berkonsultasi dengan psikolog anak atau profesional kesehatan mental untuk mendapatkan penilaian yang lebih menyeluruh.



Yang terpenting, jangan menunggu sampai anak merasa bahwa dirinya "rusak" atau "berbeda".



Bantuan profesional bukan berarti orang tua gagal mendidik anak. Justru, mendapatkan bantuan ketika diperlukan merupakan salah satu bentuk dukungan yang bertanggung jawab.



Penutup



Membantu anak yang sensitif mengatasi rasa malu membutuhkan kesabaran. Perubahannya mungkin tidak terlihat dalam satu atau dua hari.



Enam strategi yang dapat dicoba adalah:



Jangan mempermalukan anak karena rasa malunya.

Validasi perasaannya sebelum mengajaknya berani.

Gunakan paparan bertahap, bukan paksaan.

Ajarkan keterampilan sosial secara konkret melalui latihan.

Bantu anak mengembangkan cara berpikir yang lebih realistis.

Tunjukkan melalui teladan bahwa merasa gugup tidak berarti gagal.



Pada akhirnya, anak tidak membutuhkan orang tua yang selalu berkata, "Jangan takut."



Anak membutuhkan orang tua yang dapat mengatakan:



"Aku tahu ini terasa sulit buat kamu. Kita tidak perlu terburu-buru. Kita coba sedikit demi sedikit, dan aku akan menemanimu."



Dari rasa aman itulah keberanian sering kali tumbuh.



