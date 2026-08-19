Ingin Mencapai Performa Lebih Tinggi dalam Kehidupan Sehari-hari? Lakukan 8 Kebiasaan Ini

JawaPos.com - Performa tinggi dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu berarti bekerja lebih keras, bangun lebih pagi, atau mengisi setiap menit dengan aktivitas. Justru, psikologi menunjukkan bahwa kemampuan seseorang untuk bekerja secara efektif sangat dipengaruhi oleh bagaimana ia mengatur perhatian, energi, emosi, kebiasaan, dan lingkungan.

Banyak orang ingin menjadi lebih produktif, fokus, disiplin, dan konsisten. Namun, mereka sering mencari perubahan yang terlalu besar. Padahal, peningkatan performa biasanya dibangun dari perilaku-perilaku kecil yang dilakukan berulang kali.

Anda tidak harus mengubah seluruh hidup dalam satu malam. Anda hanya perlu membangun sistem yang membuat perilaku baik menjadi lebih mudah dilakukan.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (19/8), jika Anda ingin meningkatkan performa dalam kehidupan sehari-hari, berikut delapan kebiasaan yang dapat membantu, berdasarkan prinsip-prinsip psikologi dan ilmu perilaku.

1. Mulailah Hari dengan Menentukan Prioritas Utama

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah memulai hari dengan bereaksi terhadap apa pun yang muncul.

Bangun tidur, langsung memeriksa notifikasi. Kemudian membuka media sosial, membaca pesan, mengecek email, atau melihat berbagai informasi yang sebenarnya tidak mendesak.

Tanpa disadari, perhatian Anda sudah dikendalikan oleh lingkungan sebelum Anda menentukan sendiri apa yang ingin dilakukan.

Karena itu, biasakan menentukan satu atau beberapa prioritas utama sebelum hari benar-benar dimulai.