7 Alasan Orang Lanjut Usia Berhenti Peduli Bukanlah Karena Apatis, Melainkan Bentuk Kesadaran Diri

seseorang yang berhenti peduli pada pendapat orang lain. (Freepik/karlyukav)
JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, banyak orang mengamati perubahan sikap pada mereka yang telah memasuki masa lanjut usia.
Mereka terlihat lebih tenang, tidak mudah tersinggung, tidak terlalu ambil pusing terhadap komentar orang lain, bahkan terkadang dianggap “tidak peduli.” Namun, apakah benar itu bentuk apatis?
Dilansir dari Geediting, psikologi modern justru menunjukkan bahwa sikap tersebut sering kali merupakan tanda kematangan emosional dan kesadaran diri yang tinggi.
Fenomena ini dapat dipahami melalui berbagai teori perkembangan manusia, termasuk teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson dan teori selektivitas sosioemosional dari Laura Carstensen.
Keduanya memberikan kerangka yang kuat untuk memahami perubahan prioritas dan cara pandang seseorang seiring bertambahnya usia.
1. Pergeseran Prioritas Seiring Waktu
Menurut teori selektivitas sosioemosional, ketika seseorang menyadari bahwa waktu hidupnya terbatas, ia cenderung mengalihkan fokus dari pencapaian eksternal menuju makna emosional yang lebih dalam.
Orang lanjut usia tidak lagi terlalu terobsesi dengan validasi sosial, persaingan, atau pencitraan diri. Mereka lebih memilih hubungan yang bermakna, ketenangan batin, dan kualitas hidup.
Apa yang terlihat sebagai “berhenti peduli” sebenarnya adalah proses seleksi: mereka hanya peduli pada hal-hal yang benar-benar penting. Energi mental dan emosional menjadi sumber daya yang berharga, sehingga tidak lagi dihamburkan untuk konflik kecil atau opini yang tidak konstruktif.
2. Tahap Integritas vs. Keputusasaan
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