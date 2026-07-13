7 Hal yang Tidak Lagi Anda Pedulikan Setelah Anda Benar-Benar Menerima Diri Apa Adanya Menurut Psikologi

seseorang yang menerima diri apa adanya./Magnific/Camandona
JawaPos.com - Di dunia yang serba cepat dan penuh perbandingan seperti sekarang, banyak orang menghabiskan hidupnya untuk mengejar pengakuan dari orang lain.
Mereka berusaha terlihat sempurna, memenuhi ekspektasi lingkungan, dan terus membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial. Akibatnya, rasa cemas, tidak percaya diri, dan kelelahan emosional menjadi hal yang semakin umum.
Namun, psikologi menunjukkan bahwa ada satu kemampuan yang mampu mengubah cara seseorang menjalani hidup secara drastis: penerimaan diri (self-acceptance).
Menerima diri bukan berarti menyerah atau berhenti berkembang. Sebaliknya, penerimaan diri adalah kemampuan untuk mengakui kelebihan, kekurangan, masa lalu, dan kondisi diri saat ini tanpa terus-menerus menghakimi diri sendiri. Orang yang memiliki penerimaan diri tetap ingin berkembang, tetapi mereka tidak lagi merasa harus menjadi "sempurna" agar layak dihargai.
Ketika seseorang benar-benar menerima dirinya apa adanya, banyak hal yang sebelumnya terasa sangat penting perlahan kehilangan pengaruhnya.
Dilansir dari Hack Spirit pada Sabtu (11/7), terdapat tujuh hal yang biasanya tidak lagi terlalu dipedulikan menurut perspektif psikologi.
1. Penilaian Orang Lain
Salah satu perubahan terbesar setelah seseorang menerima dirinya adalah berkurangnya kebutuhan untuk selalu mendapatkan persetujuan dari orang lain.
Psikologi menjelaskan bahwa kebutuhan akan validasi eksternal sering kali muncul ketika harga diri bergantung pada opini lingkungan. Akibatnya, seseorang menjadi takut dikritik, takut ditolak, bahkan takut menjadi dirinya sendiri.
Sebaliknya, individu yang memiliki penerimaan diri menyadari bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Mereka memahami bahwa tidak mungkin membuat semua orang menyukai atau menyetujui setiap keputusan yang mereka ambil.
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