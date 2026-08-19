Sedang Merasa Dihakimi oleh Rekan Kantor? Lakukan 6 Kebiasaan Ini untuk Bangkit dari Rasa Cemas

JawaPos.com - Ada satu jenis kecemasan yang sering tidak terlihat dari luar: merasa sedang dihakimi oleh orang-orang di tempat kerja.

Anda tetap datang ke kantor. Tetap mengerjakan tugas. Tetap mengikuti rapat dan berbicara dengan rekan kerja. Dari luar, semuanya terlihat normal.

Namun di dalam kepala, mungkin ada percakapan yang tidak pernah berhenti.

"Tadi mereka membicarakan saya, bukan?"

"Jangan-jangan mereka menganggap saya tidak kompeten."

"Kenapa dia menjawab seperti itu? Apakah dia sedang menyindir saya?"

"Kalau saya salah bicara, apakah semua orang akan mengingatnya?"

Pikiran seperti ini bisa membuat lingkungan kerja yang sebenarnya biasa saja terasa seperti tempat yang penuh penilaian.

Yang melelahkan bukan hanya pekerjaan, tetapi juga usaha terus-menerus untuk membaca ekspresi wajah, nada suara, gestur, dan komentar orang lain.