Ingin Menjadi Pasangan Luar Biasa? Lakukan 7 Kebiasaan Sederhana Ini Setiap Hari Menurut Psikologi

JawaPos.com - Menjadi pasangan yang luar biasa bukan berarti harus selalu romantis, selalu tahu apa yang harus dikatakan, atau mampu membuat hubungan terasa sempurna setiap hari.

Justru, hubungan yang sehat biasanya dibangun dari hal-hal sederhana yang dilakukan berulang kali.

Cara Anda menyapa pasangan di pagi hari. Cara Anda mendengarkan ketika ia bercerita. Cara Anda merespons ketika terjadi perbedaan pendapat. Bahkan cara Anda meminta maaf setelah melakukan kesalahan.

Hal-hal kecil tersebut mungkin terlihat sepele. Namun, jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan sederhana itu dapat membentuk rasa aman, kepercayaan, kedekatan emosional, dan kepuasan dalam hubungan.

Dalam psikologi hubungan, kualitas hubungan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar perasaan cinta seseorang. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana cinta tersebut diterjemahkan menjadi perilaku sehari-hari.

Anda bisa sangat mencintai seseorang, tetapi jika pasangan Anda terus merasa tidak didengar, tidak dihargai, atau tidak aman secara emosional, hubungan tetap dapat mengalami masalah.

Sebaliknya, seseorang yang mungkin tidak selalu pandai berkata-kata romantis dapat menjadi pasangan yang luar biasa karena ia konsisten menunjukkan perhatian melalui tindakan.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (15/8), jika Anda ingin menjadi pasangan yang semakin baik setiap hari, berikut tujuh kebiasaan sederhana yang bisa mulai dilakukan.

1. Biasakan benar-benar mendengarkan ketika pasangan berbicara