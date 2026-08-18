Bukan Sekadar Mandiri, 7 Tanda Ini Bisa Menunjukkan Seseorang Terlalu Cepat Dewasa

tanda seseorang terpaksa dewasa sebelum waktu siap kata Psikologi./Freepik.
JawaPos.com – Tidak semua orang menjalani masa tumbuh kembang dengan pengalaman yang sama. Sebagian orang harus menghadapi tanggung jawab dan persoalan berat ketika usianya masih terlalu muda.
Keadaan tersebut dapat membuat seseorang terlihat jauh lebih matang dibandingkan teman seusianya. Mereka mungkin tampak kuat, mandiri, dan mampu menghadapi banyak persoalan, tetapi di baliknya bisa terdapat pengalaman emosional yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Dalam psikologi, kondisi ketika seorang anak atau remaja harus menjalankan peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang dewasa kerap dikaitkan dengan pendewasaan dini.
Dilansir dari geediting.com, berikut sejumlah perilaku yang dapat menjadi tanda seseorang mengalami proses tersebut.
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Sejak usia muda, mereka mungkin sudah terbiasa mengurus berbagai hal yang sebenarnya belum menjadi tanggung jawabnya.
Misalnya, harus membantu mengatur kebutuhan keluarga, mengurus adik, atau menjadi orang yang selalu diandalkan ketika terjadi masalah.
Kemampuan tersebut memang dapat membuat seseorang terlihat sangat bertanggung jawab. Namun, jika muncul karena keadaan yang memaksanya kehilangan ruang untuk bermain dan menikmati masa kanak-kanak, pengalaman tersebut dapat meninggalkan beban emosional.
Karena itu, tidak ada salahnya bagi mereka untuk belajar melepaskan sebagian tanggung jawab dan memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk beristirahat.
Orang yang mengalami pendewasaan terlalu cepat terkadang mempunyai cara berpikir yang berbeda dari teman seusianya.
Mereka bisa lebih tertarik membahas persoalan serius dan merasa sulit menemukan kesamaan dengan lingkungan sebaya. Pengalaman hidup yang berat membuat mereka mengenal berbagai persoalan lebih cepat dibandingkan orang lain seusianya.
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Jawa Pos
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