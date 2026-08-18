Dihormati Bukan Ditakuti, 8 Tanda Seseorang Memiliki Jiwa Kepemimpinan Kuat

JawaPos.com - Kepemimpinan bukan hanya soal kemampuan memberikan perintah atau mengambil keputusan. Seorang pemimpin yang baik juga perlu mampu memahami orang lain, membangun kepercayaan, serta memberikan arah yang jelas kepada tim.

Menjadi pemimpin yang efektif membutuhkan kombinasi berbagai karakter. Mulai dari kemampuan mendengarkan hingga ketangguhan menghadapi tekanan, setiap sifat tersebut dapat membantu seseorang membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya.

Dilansir dari geediting.com, berikut delapan karakter yang kerap menjadi tanda seseorang memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat.

1. Memiliki Empati Pemimpin yang baik tidak hanya memikirkan target, tetapi juga memahami kondisi orang-orang yang bekerja bersamanya. Empati membuat seseorang mampu melihat persoalan dari sudut pandang orang lain.

Ketika anggota tim merasa dipahami dan dihargai, mereka cenderung lebih nyaman menyampaikan pendapat maupun persoalan yang sedang dihadapi.

Karena itu, pemimpin yang memiliki empati biasanya lebih mudah membangun hubungan yang sehat dengan timnya.

2. Mau Mendengarkan Kemampuan berbicara memang penting bagi seorang pemimpin, tetapi kemauan untuk mendengarkan tidak kalah berharga.

Pemimpin yang baik tidak selalu terburu-buru memberikan jawaban ketika menerima masukan. Mereka memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan gagasan, keluhan, maupun sudut pandangnya.

Kebiasaan mendengarkan secara aktif dapat membangun rasa percaya. Anggota tim pun akan merasa lebih aman untuk menyampaikan ide dan berdiskusi secara terbuka.