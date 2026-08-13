Jangan Disepelekan, 6 Kebiasaan Ini Bisa Mengikis Ketenangan Mental

JawaPos.com - Ketenangan pikiran sering dianggap hanya bisa didapat ketika seseorang berada di tempat sunyi dan jauh dari berbagai kesibukan.

Padahal, rasa tenang tidak selalu berkaitan dengan lingkungan sekitar. Tanpa disadari, sejumlah rutinitas kecil yang dilakukan setiap hari justru dapat menjadi sumber kegelisahan dan membuat pikiran sulit beristirahat.

Mulai dari terlalu lama melihat media sosial hingga membiarkan pekerjaan terus mengganggu waktu pribadi, kebiasaan tersebut perlahan dapat menguras perhatian dan energi mental.

Mengenali kebiasaan yang menjadi pemicunya dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki pola hidup dan menciptakan ruang yang lebih tenang bagi diri sendiri.

Dilansir dari The Vessel, berikut enam kebiasaan yang disebut dapat mengikis ketenangan pikiran.

1. Terlalu Lama Scrolling Awalnya mungkin hanya ingin melihat kabar terbaru selama beberapa menit. Namun, tanpa terasa, waktu bisa berlalu begitu saja karena terus menggulir layar.

Kebiasaan mengonsumsi berita negatif secara berlebihan atau yang dikenal sebagai doomscrolling dapat membuat seseorang terus terpaku pada berbagai informasi buruk dan skenario negatif.

Alih-alih mendapatkan informasi secukupnya, seseorang justru dapat semakin merasa cemas, sedih, atau tidak berdaya.

Karena itu, memberikan batas waktu ketika menggunakan media sosial atau membaca berita dapat membantu menjaga pikiran agar tidak terus-menerus dipenuhi informasi yang melelahkan.