5 Sumber Ketenangan Orang yang Benar-Benar Cinta Hujan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa tidak semua orang merasa kesal ketika hari diguyur hujan tanpa henti.

Bagi sebagian orang, suasana hujan justru menjadi momen paling menenangkan dibanding cuaca lainnya sepanjang tahun.

Istilah pluviophile digunakan untuk menggambarkan orang yang benar-benar mencintai suasana hujan dengan sepenuh hati.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (9/8), berikut lima sumber ketenangan yang biasa dirasakan orang yang benar-benar mencintai hujan dalam kesehariannya.

1. Tertarik pada suasana hangat dan penuh nuansa

Sebelum hujan turun, langit biasanya diselimuti awan gelap yang menciptakan suasana penuh bayangan.

Setelah badai berlalu, bunga-bunga bermekaran dan pelangi muncul menghiasi langit dengan warna-warni indah.

Orang yang mencintai hujan menikmati kedua suasana tersebut sebagai bagian dari keindahan alam yang utuh.

Warna gelap dan suasana hangat khas hari hujan menjadi estetika yang secara alami menarik perhatian mereka.