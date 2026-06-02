Berburu 6 Kuliner Enak Sekitar Alun-alun Sidoarjo, Sering Jadi Andalan Ketika Lagi Nongkrong di Kota

JawaPos.com - Kawasan alun-alun Sidoarjo menyimpan banyak pilihan kuliner yang selalu jadi andalan saat nongkrong bersama teman atau keluarga.

Dari seafood segar dengan berbagai pilihan bumbu hingga rawon legendaris berkuah hitam pekat yang kaya rempah, pilihan makanan di sekitar alun-alun Sidoarjo sangat beragam.

Setiap tempat makan di kawasan alun-alun Sidoarjo memiliki keunikan tersendiri, mulai dari sop buntut berkuah gurih hingga bakso tetelan dengan paket hemat yang sangat terjangkau.

Dilansir dari laman Traveloka dan Cari Kuliner Indonesia pada Senin (1/6), berikut enam rekomendasi kuliner sekitar alun-alun Sidoarjo.

1. Bancaan Seafood Alun-Alun

Restoran seafood favorit di kawasan Alun-Alun ini menyajikan berbagai olahan laut segar mulai dari kepiting, udang, cumi, hingga ikan bakar yang sangat lezat.

Tersedia berbagai pilihan bumbu khas yang sangat menggugah selera untuk setiap hidangannya.

Harga yang sangat terjangkau menjadikan tempat ini selalu ramai dikunjungi setiap harinya.

Suasana yang nyaman dan pelayanan yang ramah semakin membuat pengalaman makan di sini sangat berkesan.