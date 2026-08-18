5 Ucapan Klise Orang yang Belum Tahu Apa yang Diinginkan saat Berkencan Menurut Psikologi

Ucapan klise orang yang belum tahu apa yang diinginkan saat berkencan menurut psikologi./Magnific/magnific
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa banyak orang menggunakan ucapan klise di profil kencan tanpa benar-benar memahami keinginannya sendiri.
Kalimat semacam ini sering terdengar berulang dan tidak menunjukkan keunikan diri seseorang kepada calon pasangannya.
Orang yang serius mencari hubungan sebaiknya menghindari ungkapan generik yang justru membuat profilnya terkesan membosankan.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (18/8), berikut lima ucapan klise yang biasa digunakan orang yang belum tahu apa yang benar-benar diinginkan saat berkencan.
1. "Aku suka tertawa"
Hampir semua orang pada dasarnya menyukai tawa sebagai bagian alami dari kehidupan sehari-hari mereka.
Menyatakan hal ini di profil kencan tidak benar-benar menunjukkan sesuatu yang unik dari kepribadian seseorang.
Pernyataan semacam ini mirip dengan mengatakan menyukai udara atau makanan yang jelas dibutuhkan semua orang.
Kalimat ini sering digunakan tanpa disadari bahwa hal tersebut sebenarnya berlaku bagi hampir semua orang.
Menyebutkan hal yang bersifat universal semacam ini tidak membantu seseorang tampil beda di antara profil lain.
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Jawa Pos
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