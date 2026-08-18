Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 18 Agustus 2026 | 19.07 WIB

7 Manfaat yang Diterima Seseorang yang Berbagi Hidup dengan Hewan Peliharaan Menurut Psikologi

seseorang yang berbagi hidup dengan hewan peliharan./Magnific/prostooleh - Image

seseorang yang berbagi hidup dengan hewan peliharan./Magnific/prostooleh

JawaPos.com - Hewan peliharaan bukan sekadar teman di rumah. Bagi banyak orang, anjing, kucing, burung, ikan, kelinci, atau hewan lainnya telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang memberikan rasa nyaman, kedekatan, dan rutinitas.

Hubungan antara manusia dan hewan bahkan telah menjadi salah satu bidang yang banyak diperhatikan dalam psikologi karena interaksi tersebut dapat berkaitan dengan kondisi emosional, perilaku, dan kesejahteraan seseorang.

Memiliki hewan peliharaan tentu bukan solusi untuk seluruh persoalan psikologis. Dampaknya juga dapat berbeda pada setiap orang, tergantung jenis hewan, kualitas hubungan, kondisi kehidupan, serta kemampuan seseorang dalam merawatnya. Namun, secara umum, kehidupan bersama hewan dapat memberikan sejumlah manfaat psikologis yang menarik.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (14/8), terdapat 7 manfaat yang dapat diterima seseorang ketika berbagi hidup dengan hewan peliharaan menurut perspektif psikologi.

1. Membantu Mengurangi Stres dan Memberikan Rasa Tenang

Salah satu alasan banyak orang merasa nyaman berada di dekat hewan peliharaan adalah karena interaksi tersebut dapat membantu menciptakan suasana yang lebih tenang.

Setelah menjalani hari yang penuh tekanan, seseorang mungkin merasa lebih rileks ketika melihat kucing tidur di sampingnya, mengelus bulu anjing, bermain dengan kelinci, atau sekadar memperhatikan tingkah hewan peliharaannya. Aktivitas sederhana tersebut dapat mengalihkan perhatian dari berbagai persoalan yang sedang memenuhi pikiran.

Dalam perspektif psikologi, perhatian seseorang tidak selalu harus diarahkan pada masalah. Ketika seseorang berinteraksi dengan hewan, fokusnya dapat berpindah pada aktivitas yang sedang dilakukan saat itu. Misalnya, ketika mengelus kucing, seseorang mungkin memperhatikan gerakan tubuh, suara dengkuran, atau respons hewan tersebut.

Proses semacam ini dapat membantu seseorang mengambil jeda psikologis dari tekanan sehari-hari.

Hewan peliharaan juga dapat memberikan pengalaman interaksi yang relatif sederhana dan tidak menghakimi. Manusia sering kali menghadapi berbagai tuntutan sosial: harus terlihat baik-baik saja, harus memberikan jawaban yang tepat, atau harus memenuhi ekspektasi orang lain. Interaksi dengan hewan tidak memiliki tuntutan sosial yang sama.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tidak Ingin Keluar Jalur di Jalan Menuju Tujuan Hidup? 7 Cara Ini untuk Melindungi Jalan Pilihan - Image
Jabodetabek

Tidak Ingin Keluar Jalur di Jalan Menuju Tujuan Hidup? 7 Cara Ini untuk Melindungi Jalan Pilihan

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00.37 WIB

7 Alasan Mengapa Seseorang Dapat Kehilangan Arah Hidup Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu? - Image
Kepribadian

7 Alasan Mengapa Seseorang Dapat Kehilangan Arah Hidup Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00.23 WIB

Tak Sia-Sia Bersabar, 3 Zodiak Ini Diprediksi Mendapat Peluang Besar dalam Hidup - Image
Zodiak

Tak Sia-Sia Bersabar, 3 Zodiak Ini Diprediksi Mendapat Peluang Besar dalam Hidup

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore