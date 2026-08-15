Tidak Ingin Keluar Jalur di Jalan Menuju Tujuan Hidup? 7 Cara Ini untuk Melindungi Jalan Pilihan

JawaPos.com - Setiap orang memiliki jalan hidup yang ingin ditempuh. Ada yang ingin membangun karier, memiliki kehidupan keluarga yang baik, mengembangkan bisnis, memperbaiki kondisi finansial, atau sekadar menjalani hidup yang lebih tenang dan bermakna.

Namun, memiliki tujuan tidak selalu berarti kita akan berjalan lurus menuju ke sana.

Dalam perjalanan, ada banyak hal yang dapat membuat seseorang keluar jalur: terlalu banyak mendengarkan pendapat orang lain, membandingkan diri dengan orang lain, kehilangan motivasi, takut gagal, terlalu mengejar kesempurnaan, atau terlalu lama memikirkan masa lalu.

Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa menjaga arah hidup bukan hanya persoalan memiliki kemauan yang kuat. Kita juga membutuhkan cara untuk mengelola perhatian, emosi, kebiasaan, lingkungan, dan cara berpikir.

Tujuan hidup pada dasarnya seperti sebuah arah. Anda tidak harus berjalan sempurna setiap hari. Yang lebih penting adalah mengetahui ketika Anda mulai menyimpang dan mampu mengembalikan diri ke jalur yang benar.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (14/8), jika Anda tidak ingin terlalu jauh keluar dari jalan menuju tujuan hidup Anda, berikut tujuh cara yang dapat membantu.

1. Tentukan dengan jelas jalan yang benar-benar ingin Anda tempuh

Salah satu alasan seseorang mudah keluar jalur adalah karena ia sendiri tidak benar-benar mengetahui ke mana hendak pergi.

Banyak orang menjalani kehidupan berdasarkan ekspektasi lingkungan. Mereka mengejar pekerjaan tertentu karena dianggap sukses, mengejar penghasilan tertentu karena dianggap membanggakan, atau mengikuti gaya hidup tertentu karena melihat orang lain melakukannya.