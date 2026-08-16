Bukan Sekadar Ghosting, 7 Ciri Kepribadian Ini Sering Dimiliki Orang yang Suka Menghilang

JawaPos.com – Pernahkah seseorang yang sebelumnya rutin berkomunikasi tiba-tiba sulit dihubungi? Pesan tidak lagi dibalas, telepon tidak diangkat, bahkan keberadaannya seolah menghilang begitu saja.

Perilaku tersebut dikenal luas dengan istilah ghosting. Fenomena ini bisa terjadi dalam berbagai jenis hubungan, mulai dari pertemanan, hubungan romantis, lingkungan pekerjaan, hingga hubungan keluarga.

Bagi orang yang ditinggalkan, situasi tersebut tentu dapat menimbulkan kebingungan. Banyak yang kemudian bertanya-tanya apakah dirinya melakukan kesalahan atau mengapa orang tersebut memilih pergi tanpa memberikan penjelasan.

Namun, dari sudut pandang psikologi, perilaku menghilang tidak selalu memiliki satu penyebab. Cara seseorang menghadapi tekanan, pengalaman masa lalu, kemampuan berkomunikasi, hingga kondisi emosional dapat memengaruhi keputusan untuk menarik diri.

Dilansir dari Geediting, berikut sejumlah karakter yang dapat berkaitan dengan kebiasaan menghilang tanpa memberikan kabar.

1. Tidak Nyaman Menghadapi Konflik Sebagian orang memiliki kecenderungan menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan pertengkaran atau perdebatan.

Ketika hubungan mulai menghadapi persoalan, mereka mungkin merasa kesulitan untuk membicarakannya secara langsung. Daripada menghadapi percakapan yang dianggap melelahkan, mereka memilih mengambil jarak.

Bagi mereka, diam dan menghilang terasa sebagai jalan keluar yang lebih mudah. Sayangnya, cara tersebut justru dapat membuat pihak lain merasa bingung dan tidak dihargai.

2. Mudah Mengalami Kecemasan dalam Situasi Sosial Kecemasan sosial atau tekanan emosional juga dapat membuat seseorang menarik diri dari lingkungan.