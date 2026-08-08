8 Alasan Mengapa Seseorang Sering Memikirkan Hal-Hal Negatif Saat Sebelum Tidur Menurut Psikologi

seseorang yang memikirkan hal-hal negatif. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa tubuh sudah berbaring di atas kasur, lampu sudah dimatikan, tetapi pikiran justru semakin aktif memunculkan berbagai kekhawatiran? Mulai dari mengingat kesalahan di masa lalu, takut menghadapi hari esok, memikirkan masalah pekerjaan, hingga membayangkan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Fenomena ini ternyata sangat umum dialami banyak orang.



Menurut psikologi, kondisi tersebut bukan berarti seseorang memiliki kepribadian yang negatif. Sebaliknya, ada berbagai mekanisme psikologis yang membuat otak lebih mudah memunculkan pikiran-pikiran negatif ketika suasana menjadi tenang, terutama menjelang tidur.



Lalu, apa saja penyebabnya?



Berikut delapan alasan mengapa seseorang sering memikirkan hal-hal negatif sebelum tidur menurut psikologi.



1. Otak Memasuki Kondisi yang Minim Gangguan



Sepanjang hari, otak dipenuhi berbagai aktivitas seperti bekerja, belajar, berbicara dengan orang lain, hingga menggunakan media sosial. Semua aktivitas tersebut membuat perhatian terus terbagi.



Namun ketika malam tiba dan semua gangguan mulai menghilang, otak memiliki lebih banyak ruang untuk memproses berbagai pengalaman yang belum sempat diselesaikan. Akibatnya, berbagai pikiran yang sebelumnya "tertunda" mulai bermunculan.



Psikologi menyebut kondisi ini sebagai meningkatnya proses refleksi internal. Sayangnya, jika seseorang sedang mengalami stres atau tekanan, isi refleksi tersebut cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif.



2. Terjadi Rumination atau Mengulang Pikiran Secara Berlebihan



Salah satu konsep penting dalam psikologi adalah rumination, yaitu kecenderungan seseorang mengulang-ulang masalah di dalam pikirannya tanpa menemukan solusi.



Contohnya:



Mengingat kesalahan saat bekerja.

Menyesali keputusan yang sudah lewat.

Membayangkan percakapan yang seharusnya berbeda.

Terus memikirkan kritik dari orang lain.



Rumination membuat seseorang seperti memutar film yang sama berulang kali. Semakin lama dipikirkan, emosi negatif pun semakin kuat sehingga sulit merasa tenang sebelum tidur.



3. Hormon Stres Masih Tinggi



Apabila seseorang mengalami hari yang penuh tekanan, tubuh menghasilkan hormon stres seperti kortisol.



Idealnya, kadar kortisol akan menurun pada malam hari agar tubuh siap beristirahat. Namun jika stres belum terselesaikan, kadar hormon tersebut dapat tetap tinggi sehingga otak terus berada dalam kondisi waspada.



Akibatnya muncul berbagai pikiran seperti:



"Bagaimana kalau besok gagal?"

"Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang buruk?"

"Apakah aku sudah membuat keputusan yang benar?"



Kondisi ini membuat tidur menjadi lebih sulit dan kualitas istirahat menurun.



4. Otak Memiliki Bias Negatif (Negativity Bias)



Menurut psikologi evolusioner, manusia memiliki kecenderungan alami untuk lebih memperhatikan ancaman dibandingkan hal-hal positif.



Fenomena ini disebut negativity bias.



Pada zaman dahulu, kemampuan mengenali bahaya membantu manusia bertahan hidup. Meskipun saat ini ancamannya berbeda, mekanisme tersebut masih tetap ada.



Akibatnya, sebelum tidur otak lebih mudah mengingat:



Kegagalan.

Penolakan.

Kritik.

Konflik.

Kekhawatiran.



Sementara pengalaman menyenangkan sering kali tidak mendapatkan perhatian yang sama.



5. Kelelahan Mental Membuat Kontrol Emosi Menurun



Sepanjang hari, otak menggunakan banyak energi untuk mengendalikan emosi dan mengambil keputusan.



Ketika malam tiba, kemampuan mengontrol pikiran mulai menurun karena kelelahan mental.



Akibatnya, pikiran negatif yang biasanya berhasil ditekan menjadi lebih mudah muncul.



Inilah alasan mengapa masalah yang tampak sederhana pada siang hari sering terasa jauh lebih besar ketika dipikirkan menjelang tidur.



6. Kecemasan Membuat Otak Selalu Bersiap Menghadapi Ancaman



Orang yang memiliki tingkat kecemasan tinggi cenderung selalu mencoba memprediksi kemungkinan buruk.



Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai anticipatory anxiety, yaitu kecemasan terhadap sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi.



Misalnya:



Takut presentasi gagal.

Khawatir keluarga mengalami musibah.

Cemas kehilangan pekerjaan.

Takut hubungan dengan pasangan memburuk.



Otak sebenarnya sedang berusaha "melindungi" diri dengan mempersiapkan berbagai kemungkinan. Namun justru proses tersebut membuat seseorang semakin sulit merasa tenang.



7. Pengalaman Masa Lalu Belum Terselesaikan



Luka emosional yang belum benar-benar diproses dapat kembali muncul ketika suasana menjadi hening.



Misalnya:



Trauma masa kecil.

Pengalaman ditolak.

Kehilangan orang yang dicintai.

Pengalaman gagal yang membekas.



Karena malam hari minim distraksi, memori-memori tersebut lebih mudah muncul ke permukaan.



Dalam beberapa kasus, hal ini menjadi tanda bahwa emosi tersebut masih membutuhkan proses penerimaan dan penyembuhan.



8. Kebiasaan Sebelum Tidur Memengaruhi Isi Pikiran



Tanpa disadari, aktivitas menjelang tidur sangat memengaruhi kondisi psikologis.



Misalnya:



Membaca berita yang penuh konflik.

Menonton film horor.

Terlalu lama bermain media sosial.

Membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di internet.



Semua informasi tersebut menjadi "bahan bakar" bagi otak untuk terus berpikir, bahkan ketika tubuh sudah ingin beristirahat.



Oleh karena itu, psikolog sering menyarankan untuk membangun rutinitas malam yang lebih menenangkan, seperti membaca buku ringan, melakukan latihan pernapasan, menulis jurnal rasa syukur, atau mendengarkan musik yang menenangkan.



Bagaimana Cara Mengurangi Pikiran Negatif Sebelum Tidur?



Meski kondisi ini umum terjadi, ada beberapa langkah yang dapat membantu menguranginya, antara lain:



Menuliskan semua kekhawatiran di buku jurnal sebelum tidur.

Menghindari penggunaan ponsel setidaknya 30–60 menit sebelum tidur.

Melakukan teknik relaksasi atau meditasi sederhana.

Berlatih fokus pada napas selama beberapa menit.

Membuat daftar tiga hal yang patut disyukuri setiap hari.

Menjaga jadwal tidur yang konsisten.

Mengurangi konsumsi kafein pada sore dan malam hari.



Apabila pikiran negatif muncul hampir setiap malam selama berminggu-minggu, disertai gangguan tidur, kecemasan berlebihan, atau mengganggu aktivitas sehari-hari, berkonsultasi dengan psikolog dapat menjadi langkah yang tepat.



Kesimpulan



Memikirkan hal-hal negatif sebelum tidur merupakan pengalaman yang cukup umum dan dapat dijelaskan melalui berbagai teori psikologi. Mulai dari minimnya distraksi, kecenderungan rumination, tingginya hormon stres, negativity bias, kelelahan mental, kecemasan, pengalaman emosional yang belum selesai, hingga kebiasaan sebelum tidur, semuanya dapat berperan dalam memunculkan pikiran negatif.



Memahami penyebabnya adalah langkah awal untuk mengelola kondisi tersebut. Dengan membangun kebiasaan tidur yang lebih sehat dan belajar mengelola stres, seseorang dapat membantu otaknya memasuki waktu istirahat dengan lebih tenang, sehingga kualitas tidur dan kesehatan mental pun menjadi lebih baik.

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