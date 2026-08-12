Saat Suami Merasa Tak Dianggap, 11 Perilaku Ini Bisa Muncul dalam Rumah Tangga

Ilustrasi seorang suami yang tidak dihargai dalam pernikahannya (freepik/jcomp)
JawaPos.com - Dalam sebuah pernikahan, rasa cinta saja belum tentu cukup. Hubungan yang sehat juga membutuhkan penghargaan, perhatian, komunikasi, dan usaha dari kedua pasangan.
Ketika salah satu pihak merasa upayanya terus-menerus diabaikan, perubahan sikap bisa muncul secara perlahan. Pada sebagian suami, rasa kecewa tidak selalu disampaikan secara langsung. Mereka justru menunjukkannya melalui perubahan kebiasaan sehari-hari.
Mulai dari berkurangnya sentuhan dan komunikasi hingga lebih sering mencari waktu sendiri, perubahan tersebut dapat menjadi sinyal bahwa ada kebutuhan emosional yang belum tersampaikan.
Meski demikian, perilaku berikut tidak otomatis berarti seorang suami sudah tidak mencintai pasangannya. Setiap hubungan memiliki dinamika berbeda, sehingga komunikasi terbuka tetap menjadi cara terbaik untuk mengetahui penyebab sebenarnya.
Dilansir dari YourTango melalui JawaPos.com, berikut beberapa perilaku yang dapat muncul ketika seorang suami merasa kurang dihargai dalam pernikahannya.
Perubahan bisa terlihat dari hal-hal sederhana yang sebelumnya menjadi kebiasaan.
Suami yang dahulu sering memeluk, menggandeng tangan, mencium, atau memberikan sentuhan hangat mungkin mulai jarang melakukannya. Berkurangnya ekspresi kasih sayang dapat menjadi tanda bahwa ia sedang menarik diri secara emosional.
Waktu berdua yang dahulu menyenangkan bisa mulai terasa kurang menarik baginya.
Ia mungkin lebih sering memilih melakukan aktivitas sendiri daripada menghabiskan waktu untuk berkencan, menonton film bersama, atau sekadar berbincang di rumah.
Hal tersebut dapat terjadi ketika kebersamaan tidak lagi memberikan rasa nyaman atau kedekatan seperti sebelumnya.
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