Bukan Sekadar Sibuk, 7 Perilaku Ini Bisa Menandakan Anda Sedang Menghindari Masalah

Ilustrasi orang yang selalu melarikan diri dari masalah (freepik/nikitabuida)
JawaPos.com – Menghadapi persoalan secara langsung membutuhkan keberanian. Sebaliknya, menghindari masalah mungkin terasa lebih nyaman dalam jangka pendek, tetapi persoalan yang tidak diselesaikan biasanya tetap menunggu untuk dihadapi.
Setiap orang tentu memiliki cara berbeda ketika menghadapi tekanan. Ada yang langsung mencari solusi, sementara sebagian lainnya memilih mengambil jarak, menunda keputusan, atau mengalihkan perhatian.
Kebiasaan menghindar sesekali merupakan hal yang manusiawi. Namun, jika dilakukan terus-menerus, pola tersebut justru dapat membuat persoalan semakin rumit.
Mengenali tanda-tandanya menjadi langkah awal untuk mengubah kebiasaan tersebut.
Dilansir dari The Blog Herald, berikut tujuh perilaku yang sering dikaitkan dengan kecenderungan menghindari masalah.
Menunda pekerjaan atau keputusan bukan selalu berarti seseorang malas. Dalam beberapa situasi, penundaan dapat muncul karena rasa takut gagal, terlalu ingin mendapatkan hasil sempurna, atau kurang percaya diri.
Ketika berhadapan dengan persoalan yang rumit, seseorang mungkin memilih berkata, "Nanti saja saya pikirkan."
Masalahnya, kata "nanti" dapat terus bergeser hingga persoalan tersebut tidak pernah benar-benar disentuh.
Menunda memberikan rasa lega sementara karena seseorang tidak perlu menghadapi ketidaknyamanan saat itu. Namun, semakin lama ditunda, tekanan yang muncul justru bisa semakin besar.
Menyadari bahwa kebiasaan menunda merupakan bentuk penghindaran dapat menjadi awal untuk mengambil tindakan kecil dan menyelesaikan persoalan secara bertahap.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares
Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI
Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ