Bukan Sekadar Sibuk, 7 Perilaku Ini Bisa Menandakan Anda Sedang Menghindari Masalah

JawaPos.com – Menghadapi persoalan secara langsung membutuhkan keberanian. Sebaliknya, menghindari masalah mungkin terasa lebih nyaman dalam jangka pendek, tetapi persoalan yang tidak diselesaikan biasanya tetap menunggu untuk dihadapi.

Setiap orang tentu memiliki cara berbeda ketika menghadapi tekanan. Ada yang langsung mencari solusi, sementara sebagian lainnya memilih mengambil jarak, menunda keputusan, atau mengalihkan perhatian.

Kebiasaan menghindar sesekali merupakan hal yang manusiawi. Namun, jika dilakukan terus-menerus, pola tersebut justru dapat membuat persoalan semakin rumit.

Mengenali tanda-tandanya menjadi langkah awal untuk mengubah kebiasaan tersebut.

Dilansir dari The Blog Herald, berikut tujuh perilaku yang sering dikaitkan dengan kecenderungan menghindari masalah.

1. Sering Menunda-nunda Menunda pekerjaan atau keputusan bukan selalu berarti seseorang malas. Dalam beberapa situasi, penundaan dapat muncul karena rasa takut gagal, terlalu ingin mendapatkan hasil sempurna, atau kurang percaya diri.

Ketika berhadapan dengan persoalan yang rumit, seseorang mungkin memilih berkata, "Nanti saja saya pikirkan."

Masalahnya, kata "nanti" dapat terus bergeser hingga persoalan tersebut tidak pernah benar-benar disentuh.

Menunda memberikan rasa lega sementara karena seseorang tidak perlu menghadapi ketidaknyamanan saat itu. Namun, semakin lama ditunda, tekanan yang muncul justru bisa semakin besar.