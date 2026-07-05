4 Red Flag dalam Hubungan yang Sering Terlewat saat Jatuh Cinta Menurut Psikologi

JawaPos.com – Jatuh cinta membuat seseorang cenderung melihat sisi terbaik pasangan dan mengabaikan tanda-tanda red flag yang ada.

Psikologi menjelaskan bahwa perasaan dalam hubungan baru sering membuat otak tertinggal jauh di belakang hati.

Perbedaan antara cinta sejati dan fantasi romantis menentukan apakah sebuah hubungan benar-benar bisa bertahan lama.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (5/7), berikut empat tanda peringatan besar yang sering terlewat oleh mereka yang terlalu fokus pada sisi baik pasangannya.

1. Selalu punya alasan untuk membenarkan perilaku buruk

Pasangan yang bermasalah selalu memiliki penjelasan untuk setiap tindakan menyakitkan yang mereka lakukan kepada kamu.

Kelelahan, stres, masa kecil yang sulit, atau kesalahpahaman selalu menjadi perisai yang melindungi mereka dari tanggung jawab.