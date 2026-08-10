7 Alasan Mengapa Sebagian Orang Tidak Bisa Menerima Kritik Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Kritik sebenarnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Di tempat kerja, dalam hubungan pertemanan, keluarga, bahkan dalam proses mengembangkan diri, kita akan sesekali menerima komentar mengenai sesuatu yang dianggap kurang tepat.

Namun, menariknya, tidak semua orang mampu merespons kritik dengan cara yang sama.

Ada orang yang bisa mendengarkan kritik dengan tenang, mempertimbangkannya, lalu mengambil bagian yang memang berguna. Tetapi ada pula orang yang langsung tersinggung, marah, membela diri, menyalahkan orang lain, atau bahkan memutus hubungan hanya karena mendapatkan kritik.

Mengapa hal itu bisa terjadi?

Dalam psikologi, ketidakmampuan menerima kritik tidak selalu berarti seseorang keras kepala atau merasa dirinya selalu benar. Reaksi terhadap kritik dapat berkaitan dengan cara seseorang memandang dirinya sendiri, pengalaman masa lalu, pola pengasuhan, kebutuhan untuk mempertahankan harga diri, hingga cara otak memaknai ancaman sosial.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (10/8), terdapat tujuh alasan psikologis yang dapat membantu menjelaskan mengapa sebagian orang sangat sulit menerima kritik.

1. Kritik dianggap sebagai serangan terhadap harga diri

Salah satu alasan paling umum adalah seseorang tidak mampu memisahkan antara kritik terhadap perilaku dan penilaian terhadap dirinya sebagai pribadi.

Misalnya, seseorang mengatakan: