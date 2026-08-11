Jika Pasanganmu Kerap Bertanya dan Menguji Cintamu, Lakukan 7 Kebiasaan Sederhana Ini

seseorang yang menguji cinta pasangannya / foto: Magnific/bearfotos

JawaPos.com - Pernahkah pasanganmu bertanya hal yang sama berulang kali?

“Benarkah kamu masih mencintaiku?”



“Kalau aku berubah, apakah kamu masih mau bersamaku?”



“Kamu lebih memilih aku atau orang lain?”



Atau mungkin ia sengaja bersikap dingin, menjauh, terlambat membalas pesan, bahkan melakukan hal-hal kecil yang seolah-olah ingin melihat bagaimana reaksimu.



Pada awalnya, hal seperti ini mungkin terasa melelahkan.



Kamu merasa sudah menunjukkan perhatian, sudah berusaha setia, sudah hadir ketika ia membutuhkanmu, tetapi entah mengapa pasangan masih terus mencari kepastian. Seolah-olah cintamu selalu perlu dibuktikan kembali.



Dalam hubungan, perilaku seperti ini tidak selalu berarti pasanganmu tidak percaya kepadamu. Terkadang, pertanyaan dan “ujian” tersebut muncul karena ia sedang mencari rasa aman.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (11/8), dalam psikologi hubungan, kebutuhan akan kepastian dapat berkaitan dengan pengalaman masa lalu, pola keterikatan, rasa takut ditinggalkan, pengalaman dikhianati, atau rendahnya rasa aman dalam hubungan.



Namun, ada satu hal penting yang perlu dipahami.



Memberikan rasa aman bukan berarti kamu harus terus-menerus membuktikan diri.



Hubungan yang sehat bukan hubungan di mana satu orang terus menguji dan orang lainnya terus berusaha lulus ujian.



Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana keduanya belajar membangun kepercayaan secara perlahan.



Jika pasanganmu kerap bertanya dan menguji cintamu, tujuh kebiasaan sederhana berikut dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih tenang dan aman.



1. Jangan langsung menganggap pertanyaannya sebagai serangan



Ketika pasangan bertanya, “Kamu masih sayang aku, kan?”, respons spontan yang mungkin muncul adalah:



“Bukannya aku sudah sering bilang?”



“Kenapa kamu nggak percaya sama aku?”



“Aku capek harus menjelaskan hal yang sama.”



Perasaan seperti itu sangat manusiawi.



Namun, sebelum menjawab dengan defensif, cobalah berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri:



“Sebenarnya apa yang sedang ia butuhkan?”



Terkadang pertanyaan yang terdengar sederhana sebenarnya menyimpan kebutuhan emosional yang lebih dalam.



Ketika seseorang bertanya berulang kali apakah dirinya dicintai, yang ia cari belum tentu sekadar jawaban “iya”.



Ia mungkin sedang mencari ketenangan.



Ia ingin merasa bahwa hubungan tersebut masih aman.



Ia ingin tahu bahwa dirinya tetap penting.



Ia mungkin juga sedang mengalami ketakutan yang tidak mampu ia ungkapkan secara langsung.



Karena itu, biasakan membedakan antara pertanyaan yang muncul dari kebutuhan akan kepastian dan pertanyaan yang sengaja digunakan untuk mengontrol pasangan.



Jika pasangan sedang membutuhkan reassurance, kamu dapat merespons dengan tenang.



Misalnya:



“Aku masih mencintaimu. Kalau ada sesuatu yang membuatmu merasa tidak aman, ceritakan kepadaku.”



Kalimat sederhana seperti ini membuat percakapan bergerak dari “uji cinta” menjadi “membicarakan kebutuhan”.



Dan itu jauh lebih sehat.



2. Biasakan memberikan kepastian tanpa harus berlebihan



Dalam hubungan, reassurance atau pemberian kepastian emosional memang dapat menjadi sesuatu yang positif.



Namun, ada perbedaan antara memberikan kepastian dan terus-menerus membuktikan cinta.



Kamu bisa mengatakan:



“Aku memilih hubungan ini.”



“Aku ada di sini.”



“Aku mungkin tidak selalu sempurna dalam menunjukkan perasaan, tetapi perasaanku kepadamu nyata.”



Kalimat-kalimat tersebut dapat memberikan rasa aman.



Tetapi kamu tidak harus menjawab setiap keraguan dengan pengorbanan besar.



Tidak perlu selalu membatalkan kegiatanmu.



Tidak perlu selalu memberikan akses penuh terhadap kehidupan pribadimu.



Tidak perlu terus-menerus mengirim bukti bahwa kamu setia.



Dan kamu tidak harus menerima perilaku yang menyakitkan hanya supaya pasangan merasa yakin.



Rasa aman tidak dibangun dari pembuktian tanpa akhir. Rasa aman dibangun dari konsistensi.



Itulah sebabnya kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali sering kali lebih berarti daripada satu tindakan romantis yang besar.



3. Jadilah konsisten dalam perkataan dan tindakan



Salah satu cara paling sederhana untuk membangun kepercayaan adalah konsistensi.



Jika kamu mengatakan akan menghubungi pasangan setelah selesai bekerja, usahakan lakukan.



Jika ada perubahan rencana, beri tahu.



Jika sedang sibuk, katakan bahwa kamu sedang sibuk daripada menghilang begitu saja.



Jika kamu mengatakan sesuatu penting, usahakan tindakanmu mendukung perkataan tersebut.



Bagi seseorang yang mudah merasa tidak aman dalam hubungan, ketidakkonsistenan kecil dapat terasa jauh lebih besar.



Misalnya, hari ini kamu sangat perhatian, tetapi besok tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan.



Hari ini kamu mengatakan pasangan adalah prioritas, tetapi minggu berikutnya kamu bersikap seolah-olah keberadaannya tidak penting.



Pola seperti ini dapat membuat pasangan semakin sering mencari kepastian.



Sebaliknya, konsistensi memberikan pesan emosional yang sangat sederhana:



“Aku bisa diprediksi. Kamu tidak perlu terus menebak-nebak posisimu dalam hidupku.”



Tentu saja, konsistensi bukan berarti harus selalu tersedia selama 24 jam.



Kamu tetap memiliki pekerjaan, teman, keluarga, hobi, dan kehidupan pribadi.



Yang penting adalah komunikasi yang jelas dan perilaku yang dapat dipercaya.



4. Jangan ikut bermain dalam permainan “uji cinta”



Ini bagian yang sering kali sulit.



Ketika pasangan menguji cintamu, kamu mungkin tergoda untuk membalas dengan ujian yang sama.



Pasangan sengaja membuatmu cemburu?



Kamu membalas dengan membuatnya cemburu.



Pasangan sengaja diam?



Kamu ikut diam.



Pasangan ingin melihat apakah kamu akan mengejar?



Kamu sengaja menjauh untuk melihat apakah ia akan mencarimu.



Akhirnya hubungan berubah menjadi permainan tarik-ulur.



Tidak ada yang benar-benar mengatakan apa yang mereka rasakan.



Keduanya hanya mencoba membaca reaksi satu sama lain.



Padahal, komunikasi semacam ini dapat memperbesar kecemasan dalam hubungan.



Jika kamu merasa sedang diuji, cobalah mengubah pola tersebut.



Katakan dengan tenang:



“Aku ingin kita bicara langsung kalau ada sesuatu yang membuatmu ragu. Aku tidak ingin kita saling menguji.”



Kalimat tersebut bukan ancaman.



Itu adalah batasan yang sehat.



Kamu menunjukkan bahwa kamu bersedia memahami pasangan, tetapi tidak bersedia membangun hubungan melalui permainan emosional.



5. Biasakan bertanya balik dengan lembut



Ada kalanya pasangan bertanya:



“Kalau aku tidak seperti sekarang, kamu masih akan mencintaiku?”



Daripada hanya menjawab “iya”, kamu bisa mencoba menggali perasaan di balik pertanyaan tersebut.



Misalnya:



“Apa yang membuatmu menanyakan itu?”



“Atau ada sesuatu yang membuatmu merasa aku mulai berubah?”



“Akhir-akhir ini kamu merasa kurang dicintai?”



Pertanyaan semacam ini membantu mengubah percakapan.



Daripada berdebat mengenai jawaban yang benar, kamu mencoba memahami sumber kekhawatiran.



Dalam hubungan yang matang, tujuan percakapan bukan sekadar memenangkan argumen.



Tujuannya adalah memahami satu sama lain.



Mungkin ternyata pasangan sedang merasa diabaikan.



Mungkin ia sedang mengalami tekanan dari pekerjaan.



Mungkin ada perubahan dalam hubungan yang belum pernah dibicarakan.



Atau mungkin memang ada pengalaman masa lalu yang membuatnya sulit mempercayai orang lain.



Dengan bertanya secara lembut, kamu memberi kesempatan kepada pasangan untuk membicarakan masalah yang sebenarnya.



6. Tetap pertahankan batasan yang sehat



Memberikan rasa aman kepada pasangan adalah hal yang baik.



Tetapi kamu juga perlu memberikan rasa aman kepada dirimu sendiri.



Ini sangat penting.



Jika pasangan hanya sesekali meminta kepastian, mungkin itu bagian normal dari dinamika hubungan.



Namun, jika “ujian cinta” berubah menjadi kontrol, manipulasi, pemeriksaan berlebihan, larangan berteman, tuntutan untuk selalu tersedia, atau hukuman emosional ketika kamu tidak mengikuti keinginannya, masalahnya sudah berbeda.



Cinta tidak seharusnya menghapus batas pribadi.



Kamu boleh mengatakan:



“Aku memahami kamu sedang merasa tidak aman, tetapi aku tidak nyaman jika harus terus membuktikan cintaku dengan cara seperti itu.”



Atau:



“Aku mau membicarakan rasa khawatirmu, tetapi aku tidak mau kita saling menguji atau saling menghukum.”



Batasan bukan berarti tidak mencintai.



Justru batasan yang sehat membantu hubungan tetap memiliki ruang untuk dua individu yang sama-sama memiliki kebutuhan dan kehidupan.



Kamu boleh mencintai seseorang tanpa kehilangan dirimu sendiri.



7. Bangun kebiasaan menunjukkan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari



Terkadang kita terlalu fokus pada pertanyaan besar tentang cinta.



“Apakah kamu mencintaiku?”



“Apakah kamu akan meninggalkanku?”



“Apakah aku masih penting bagimu?”



Padahal, rasa aman dalam hubungan sering kali tumbuh dari hal-hal yang jauh lebih sederhana.



Menanyakan bagaimana harinya.



Mengingat sesuatu yang penting baginya.



Mengucapkan terima kasih.



Memberikan pelukan.



Mendengarkan tanpa memainkan ponsel.



Mengabari ketika sudah sampai.



Mengapresiasi usahanya.



Mengatakan “aku bangga padamu”.



Meminta maaf ketika melakukan kesalahan.



Kebiasaan kecil seperti ini dapat menjadi pesan emosional yang konsisten:



“Aku melihatmu. Aku menghargaimu. Kamu penting bagiku.”



Cinta bukan hanya sesuatu yang dikatakan.



Cinta juga terlihat dari pola perilaku yang dilakukan berulang kali.



Dan justru pola itulah yang perlahan membangun kepercayaan.



Jangan Berusaha Lulus dari Setiap Ujian



Ada satu kesalahan yang sering dilakukan seseorang ketika menghadapi pasangan yang sering menguji cinta.



Ia berusaha menjawab semuanya dengan sempurna.



Pasangan bertanya, ia menjelaskan panjang lebar.



Pasangan curiga, ia memberikan semua bukti.



Pasangan cemburu, ia mengorbankan kebebasannya.



Pasangan menjauh, ia mengejar tanpa henti.



Lama-kelamaan, hubungan menjadi tidak seimbang.



Satu orang terus meminta kepastian.



Satu orang terus memberikan pembuktian.



Padahal, semakin banyak pembuktian yang diberikan tanpa menyelesaikan sumber kecemasan, semakin besar kemungkinan pola tersebut berulang.



Karena itu, jangan hanya bertanya:



“Bagaimana caranya agar pasangan percaya kepadaku?”



Tanyakan juga:



“Apa yang membuat pasangan sulit merasa aman?”



Dan yang tidak kalah penting:



“Apakah cara pasangan mencari rasa aman masih sehat untuk kami berdua?”



Dua pertanyaan terakhir sering kali jauh lebih penting.



Cinta yang Sehat Tidak Membutuhkan Ujian Setiap Hari



Hubungan yang sehat bukan berarti tidak pernah ada rasa cemburu, takut, atau ragu.



Semua manusia memiliki ketidakamanan tertentu.



Yang membedakan hubungan sehat dan tidak sehat adalah bagaimana perasaan tersebut dikelola.



Ketika seseorang merasa takut kehilangan, ia bisa memilih untuk berkomunikasi.



Atau ia bisa memilih untuk menguji, mengontrol, dan memanipulasi.



Ketika seseorang merasa tidak dicintai, ia bisa mengatakan kebutuhannya.



Atau ia bisa sengaja menjauh untuk melihat apakah pasangannya mengejar.



Ketika seseorang merasa cemburu, ia bisa membicarakan batasan.



Atau ia bisa membuat pasangan merasa bersalah.



Karena itu, jangan hanya memperhatikan apa yang dirasakan.



Perhatikan juga bagaimana perasaan tersebut diekspresikan.



Kamu boleh memahami ketakutan pasangan.



Tetapi memahami bukan berarti membenarkan semua perilakunya.



Kamu boleh memberikan kepastian.



Tetapi memberikan kepastian bukan berarti harus menyerahkan seluruh kebebasanmu.



Kamu boleh mencintai seseorang.



Tetapi mencintai seseorang bukan berarti kamu harus terus-menerus membuktikan bahwa kamu layak dipercaya.



Pada Akhirnya, Kepercayaan Dibangun Berdua



Jika pasanganmu kerap bertanya apakah kamu masih mencintainya, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ia tidak percaya kepadamu.



Mungkin ada kebutuhan emosional yang belum tersampaikan.



Mungkin ada luka lama.



Mungkin ada ketakutan kehilangan.



Mungkin ada pengalaman yang membuatnya sulit percaya.



Namun, kamu juga tidak perlu mengambil seluruh tanggung jawab untuk menyembuhkan rasa takut tersebut.



Hubungan adalah kerja dua orang.



Kamu bisa menjadi lebih konsisten.



Kamu bisa lebih terbuka.



Kamu bisa belajar mendengarkan.



Kamu bisa memberikan reassurance.



Kamu bisa menetapkan batasan.



Tetapi pasanganmu juga perlu belajar mengomunikasikan kebutuhannya tanpa terus menguji atau mengontrolmu.



Pada akhirnya, tujuan sebuah hubungan bukan membuat seseorang merasa yakin melalui pembuktian tanpa akhir.



Tujuannya adalah menciptakan hubungan di mana kedua orang merasa cukup aman untuk berkata:



“Aku tidak selalu tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi aku percaya kita bisa membicarakannya ketika sesuatu berubah.”



Itulah bentuk cinta yang lebih dewasa.



Bukan cinta yang bebas dari rasa takut.



