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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 10 Agustus 2026 | 01.10 WIB

Kerap Tak Disadari, 8 Perilaku Ini Bisa Membuat Hubungan Orang Tua Lansia dan Anak Makin Renggang

Perilaku yang ciptakan jarak antara orang tua manula dan anak dewasa kata Psikologi - Image

Perilaku yang ciptakan jarak antara orang tua manula dan anak dewasa kata Psikologi

JawaPos.com – Hubungan antara orang tua yang memasuki usia lanjut dan anak yang telah dewasa dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.

Perubahan kondisi fisik, pergeseran tanggung jawab, hingga perbedaan cara pandang antargenerasi dapat memengaruhi pola komunikasi di dalam keluarga.

Tidak jarang, kerenggangan justru muncul dari kebiasaan yang terlihat sederhana. Sikap yang dilakukan berulang kali tanpa disadari dapat membuat salah satu pihak merasa tidak didengar, tidak dihargai, atau semakin sulit membuka diri.

Dalam perspektif psikologi, kedekatan orang tua dan anak dewasa sangat dipengaruhi oleh komunikasi, rasa saling menghormati, empati, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan peran.

Dilansir dari geediting.com, berikut delapan perilaku yang dapat menciptakan jarak antara orang tua lanjut usia dan anak dewasa.

1. Membiarkan persoalan lama tanpa penyelesaian

Perselisihan yang terjadi bertahun-tahun lalu tidak selalu hilang begitu saja. Jika tidak pernah dibicarakan atau diselesaikan, pengalaman tersebut dapat meninggalkan luka emosional yang memengaruhi hubungan hingga sekarang.

Akibatnya, percakapan sederhana pun terkadang terasa canggung karena masih ada masalah yang belum benar-benar selesai.

Kemarahan, kekecewaan, atau rasa tidak dipahami dari masa lalu dapat muncul kembali ketika terjadi persoalan baru.

Karena itu, mengakui keberadaan konflik lama dan membicarakannya dengan cara yang sehat dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki hubungan.

2. Hanya membicarakan hal-hal permukaan

Komunikasi yang sering terjadi bukan berarti hubungan otomatis dekat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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