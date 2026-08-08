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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 9 Agustus 2026 | 05.54 WIB

Jarang Disadari, 8 Prinsip Hidup Ini Ternyata Sering Diterapkan Orang Kaya

prinsip yang dipegang oleh orang kaya diam-diam kata Psikologi./Freepik. - Image

prinsip yang dipegang oleh orang kaya diam-diam kata Psikologi./Freepik.

JawaPos.com – Kekayaan tidak hanya berkaitan dengan besarnya penghasilan yang diterima seseorang. Cara berpikir, kebiasaan, serta keputusan dalam mengelola uang juga memiliki peran penting dalam membentuk kondisi finansial jangka panjang.

Dalam perspektif psikologi, orang yang berhasil membangun kekayaan umumnya memiliki pola perilaku tertentu. Mereka tidak selalu menunjukkan gaya hidup mewah, bahkan sebagian justru menjalani kehidupan sederhana sambil terus memperkuat kondisi keuangannya.

Kebiasaan tersebut biasanya dibangun secara konsisten, mulai dari mengatur pengeluaran, meningkatkan kemampuan diri, hingga memahami risiko dalam mengelola investasi.

Dilansir dari Geediting.com, berikut delapan prinsip yang kerap dikaitkan dengan kebiasaan finansial orang-orang yang berhasil membangun kekayaan.

1. Menjalani hidup sesuai kemampuan

Memiliki banyak uang bukan berarti harus menghabiskannya untuk memenuhi gaya hidup. Salah satu kebiasaan yang dapat membantu seseorang membangun kekayaan adalah menjaga pengeluaran tetap berada di bawah kemampuan finansial.

Dengan tidak menghabiskan seluruh pendapatan, sebagian uang dapat dialokasikan untuk tabungan, dana darurat, maupun investasi.

Prinsipnya sederhana: bukan hanya mengejar penghasilan tinggi, tetapi memastikan sebagian pendapatan tetap tersimpan dan dapat berkembang.

2. Menganggap pengembangan diri sebagai investasi

Pengetahuan dan keterampilan merupakan aset yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam menghasilkan pendapatan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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