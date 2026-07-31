Tes Kepribadian: Bagaimana Cara Berdiri Bisa Mencerminkan Pola Pikir dan Cara Bersikap di Kehidupan Nyata

JawaPos.com - Banyak orang tidak sadar bahwa cara berdiri sehari-hari bisa membongkar kepribadian tersembunyi yang selama ini jarang diketahui.

Tanpa disadari, postur tubuh ketika berdiri—apakah dengan kaki terbuka, satu kaki di depan, atau kaki disilangkan ternyata mencerminkan pola pikir dan cara bersikap di kehidupan nyata.

Dengan mengetahui arti postur berdiri, kamu bisa memahami bagaimana cara menghadapi tantangan, menjalin hubungan, hingga memilih jalur karier yang sesuai dengan kepribadianmu.

Dilansir dari laman Jagran Josh, berikut adalah arti cara berdiri menurut Standing Position Personality Test yang dipercaya bisa membuka rahasia sifat asli dalam dirimu:

1. Berdiri Dengan Kaki Terbuka

Jika kamu sering berdiri dengan kaki sedikit terbuka, kamu adalah sosok yang penuh percaya diri. Postur ini menunjukkan keberanian, kepercayaan diri tinggi, dan jiwa kepemimpinan alami. Kamu bukan tipe orang yang mudah gentar. Tantangan justru jadi pemacu untuk maju.

Dalam keseharian, kamu dikenal tegas, berwibawa, dan punya pesona yang membuat orang lain segan sekaligus hormat.

Di dunia kerja, kamu cocok menempati posisi manajer, pemimpin, politisi, atau profesi publik lain yang menuntut keberanian mengambil keputusan. Dalam hubungan, kamu cenderung protektif, setia, dan mendominasi, namun tetap bisa memberikan rasa aman pada pasangan.

2. Berdiri Dengan Satu Kaki di Depan