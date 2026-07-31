Tes Kepribadian Dari Cara Memegang Handphone: Bagaimana Cara Pola Pikir, Bersikap, Hingga Kepribadian Dominan Seseorang

Ilustrasi tes kepribadian berdasarkan cara memegang handphone (Jagran Josh)
JawaPos.com - Di era teknologi yang serba cepat, tes kepribadian cara memegang HP semakin viral dan banyak dicari karena dipercaya bisa membongkar sisi tersembunyi seseorang hanya lewat kebiasaan sederhana.
Seiring makin seringnya orang memegang ponsel, cara menggenggam HP ternyata tidak hanya sekadar kebiasaan, tetapi juga menunjukkan pola pikir, cara bersikap, hingga kepribadian dominan seseorang.
Banyak orang belum sadar bahwa cara memegang HP sehari-hari mencerminkan bagaimana kita mengambil keputusan, menghadapi masalah, bahkan menggambarkan tingkat optimisme maupun kehati-hatian.
Dari genggaman satu tangan hingga dua jempol, setiap cara punya arti yang berbeda dan menarik untuk diungkap.
Dilansir dari laman Jagran Josh, berikut adalah arti lengkap kebiasaan memegang HP dan kepribadian tersembunyi di baliknya:
1. Memegang HP Satu Tangan Pakai Satu Ibu Jari
Jika kamu memegang HP dengan satu tangan dan menggulir pakai ibu jari yang sama, kamu punya jiwa optimis, berani, dan suka tantangan. Kamu percaya diri menghadapi masalah tanpa banyak mengeluh.
Kamu juga cepat menangkap peluang baru dan tidak ragu keluar dari zona nyaman. Namun, kadang kamu cenderung gegabah dan kurang teliti dalam merencanakan sesuatu.
2. Memegang HP Dua Tangan Pakai Satu Ibu Jari
Kalau kamu lebih nyaman menggenggam HP dengan dua tangan tapi hanya memakai satu ibu jari, kamu termasuk orang yang berhati-hati dan penuh pertimbangan. Kamu punya empati tinggi, peka membaca karakter orang lain, dan detil melihat situasi.
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