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Endah Primasari Utami
Kamis, 6 Agustus 2026 | 02.03 WIB

Apakah Pola Pikir Anda Mendukung Kesuksesan? Pilih Gambar Pertama: Tebing, Kucing, atau Wajah

Gambar tebing, kucing, dan wajah untuk ungkap pola pikir seseorang. (Instagram katerinasing.official) - Image

Gambar tebing, kucing, dan wajah untuk ungkap pola pikir seseorang. (Instagram katerinasing.official)

JawaPos.com - Sering kali kesuksesan berawal dari pola pikir. Apakah Anda memiliki pola pikir yang mendukung kesuksesan atau tidak?

Ketahui melalui gambar tebing, kucing, atau wajah berikut ini, seperti dilansir JawaPos.com dari katerinasing.official pada Rabu (5/8)

1. Tebing

Naluri Anda terfokus pada berbagai kemungkinan daripada keterbatasan.

Perubahan tidak membuat Anda takut dalam waktu lama, karena Anda mampu beradaptasi dengan cepat dan mencari peluang berikutnya.

Anda mudah menjalin hubungan dengan orang lain dan mendapatkan energi saat berada di tengah-tengah mereka.

Tantangan terbesar Anda bukan menemukan ide, melainkan memilih ide mana yang layak mendapatkan perhatian penuh Anda.

2. Kucing

Anda percaya kalau kemajuan itu lahir dari konsistensi, bukan kekacauan.

Jadi, Anda lebih senang memikirkan segala sesuatu secara matang, menyusun rencana, dan membangun segalanya selangkah demi selangkah.

Stabilitas penting untuk Anda, demikian juga dengan pengembangan diri.

Anda bertanggung jawab atas pilihan-pilihan Anda, menepati janji, dan memahami bahwa kesuksesan jangka panjang dibangun melalui kedisiplinan.

3. Wajah

Anda memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan jarang menerima sesuatu begitu saja tanpa menelaahnya lebih dalam.

Anda memercayai intuisi, berpikir kreatif, dan senantiasa mencari cara baru untuk memahami diri sendiri serta dunia sekitar.

Belajar dan mengembangkan diri sungguh membuat Anda bersemangat.

Editor: Novia Tri Astuti
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