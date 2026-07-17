Bukan Sekadar Kenyamanan, Ini 9 Makna di Balik Kebiasaan Tidur Pakai Kaos Kaki

JawaPos.com – Kebiasaan kecil yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari terkadang menarik untuk diamati, termasuk pilihan saat beristirahat seperti tidur menggunakan kaos kaki.

Dalam perspektif psikologi, perilaku sederhana tersebut dapat menjadi bahan kajian mengenai preferensi, rasa nyaman, dan kebiasaan individu. Meski tidak dapat menjadi penentu pasti kepribadian seseorang, kebiasaan tertentu sering dikaitkan dengan pola karakter atau cara seseorang menciptakan rasa aman bagi dirinya.

Pilihan untuk mengenakan kaos kaki saat tidur juga dapat mencerminkan preferensi pribadi, seperti kebutuhan akan kenyamanan, kehangatan, atau rutinitas tertentu sebelum beristirahat.

Dilansir dari geediting.com, berikut sembilan karakter yang sering dikaitkan dengan orang yang memiliki kebiasaan tidur menggunakan kaos kaki menurut sudut pandang psikologi.

1. Perencana yang teliti

Orang yang terbiasa menyiapkan kaus kaki bersih di samping tempat tidur sebelum mematikan lampu biasanya adalah individu yang juga menyiapkan bekal makan siang pada malam hari dan mengelola kalender dengan kode warna yang teratur.

Sifat conscientiousness atau kecermatan, yang merupakan salah satu dari lima trait kepribadian utama, telah terbukti berkaitan erat dengan kualitas tidur yang lebih baik.

Karena kaus kaki secara nyata meningkatkan efisiensi tidur, masuk akal bahwa orang yang cermat merangkul taktik ini sebagai bagian dari pola pikir "merencanakan ke depan" yang lebih luas.

Mereka tidak suka membiarkan sesuatu terjadi begitu saja karena kebetulan, bahkan hal sekecil kaki yang kedinginan.