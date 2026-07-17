Bukan Sekadar Kenyamanan, Ini 9 Makna di Balik Kebiasaan Tidur Pakai Kaos Kaki

kepribadian orang yang tidur dengan memakai kaos kaki menurut Psikologi./Freepik.
JawaPos.com – Kebiasaan kecil yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari terkadang menarik untuk diamati, termasuk pilihan saat beristirahat seperti tidur menggunakan kaos kaki.
Dalam perspektif psikologi, perilaku sederhana tersebut dapat menjadi bahan kajian mengenai preferensi, rasa nyaman, dan kebiasaan individu. Meski tidak dapat menjadi penentu pasti kepribadian seseorang, kebiasaan tertentu sering dikaitkan dengan pola karakter atau cara seseorang menciptakan rasa aman bagi dirinya.
Pilihan untuk mengenakan kaos kaki saat tidur juga dapat mencerminkan preferensi pribadi, seperti kebutuhan akan kenyamanan, kehangatan, atau rutinitas tertentu sebelum beristirahat.
Dilansir dari geediting.com, berikut sembilan karakter yang sering dikaitkan dengan orang yang memiliki kebiasaan tidur menggunakan kaos kaki menurut sudut pandang psikologi.
1. Perencana yang teliti
Orang yang terbiasa menyiapkan kaus kaki bersih di samping tempat tidur sebelum mematikan lampu biasanya adalah individu yang juga menyiapkan bekal makan siang pada malam hari dan mengelola kalender dengan kode warna yang teratur.
Sifat conscientiousness atau kecermatan, yang merupakan salah satu dari lima trait kepribadian utama, telah terbukti berkaitan erat dengan kualitas tidur yang lebih baik.
Karena kaus kaki secara nyata meningkatkan efisiensi tidur, masuk akal bahwa orang yang cermat merangkul taktik ini sebagai bagian dari pola pikir "merencanakan ke depan" yang lebih luas.
Mereka tidak suka membiarkan sesuatu terjadi begitu saja karena kebetulan, bahkan hal sekecil kaki yang kedinginan.
Kebiasaan ini mencerminkan kecenderungan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan segala kemungkinan yang bisa mengganggu kenyamanan mereka.
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri