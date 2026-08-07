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Lania Monica
Jumat, 7 Agustus 2026 | 09.50 WIB

Tes IQ: Uji Ketajaman Mata Anda Cari Lampu Dalam 12 Detik

Ilustrasi tes iq dengan ilusi optik cari lampu dalam 12 detik (freepik) - Image

Ilustrasi tes iq dengan ilusi optik cari lampu dalam 12 detik (freepik)

JawaPos.com - Salah satu tantangan yang ramai dicari adalah menemukan objek tersembunyi dalam waktu singkat. Ilusi optik tidak hanya menghibur, tetapi juga melatih otak dan ketajaman mata untuk lebih peka terhadap detail kecil yang sering terlewatkan.

Latihan sederhana seperti mencari lampu tersembunyi ini dapat meningkatkan kemampuan visual otak, mirip seperti otot yang semakin kuat jika sering dilatih.

Bagi banyak orang, bermain puzzle gambar seperti ini membuat otak tetap aktif, meningkatkan fokus, dan mengasah konsentrasi di sela aktivitas harian.

Dilansir dari laman Jagran Josh, berikut adalah detail tantangan tes IQ ilusi optik kali ini:

1. Gambaran Ilusi Optik yang Membingungkan

Bayangkan sebuah gurun pasir yang luas disinari cahaya senja keemasan. Di tengah lanskap tersebut, tampak seorang gadis kecil menunggang unta dengan ekspresi penuh rasa kagum.

Di belakangnya, piramida megah menjulang, menyimpan misteri peradaban kuno. Seorang pria penjelajah juga tampak menunggang unta, menambah kesan petualangan yang memukau.

2. Tantangan Menemukan Lampu Tersembunyi

Di antara keindahan pemandangan ini, sebuah lampu disembunyikan dengan sangat rapi. Tantangan Anda adalah menemukan lampu tersebut dalam waktu kurang dari 12 detik.

Konon, hanya orang dengan IQ di atas rata-rata dan kemampuan observasi tajam yang bisa menemukan lampu ini dalam waktu yang ditentukan. Siapkah Anda membuktikannya?

Editor: Hanny Suwindari
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