Bukan Berarti Antisosial, Ini Alasan Orang Lebih Nyaman Berkomunikasi Lewat Chat

ilustrasi chatting

JawaPos.com – Setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Ada yang merasa lebih nyaman berbicara langsung melalui panggilan telepon, sementara sebagian lainnya justru lebih leluasa menyampaikan pikiran melalui pesan teks.

Menurut psikologi, kebiasaan memilih chat dibanding telepon dapat berkaitan dengan cara seseorang memproses informasi, mengatur emosi, serta membangun hubungan sosial.

Orang yang lebih suka berkirim pesan biasanya menikmati komunikasi yang memberikan waktu untuk berpikir sebelum memberikan jawaban. Mereka merasa lebih nyaman ketika memiliki kesempatan memilih kata-kata dengan tepat dibanding harus merespons secara spontan melalui telepon.

Chat juga memberikan rasa kendali lebih besar terhadap waktu, suasana hati, dan batasan pribadi. Jika Anda termasuk orang yang lebih senang mengetik daripada menelepon, berikut beberapa ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan kebiasaan tersebut.

Dilansir dari geediting.com, terdapat 12 karakter yang sering ditemukan pada orang yang lebih memilih chat daripada panggilan telepon menurut sudut pandang psikologi.

1. Suka Merenung Sebelum Berbicara Orang yang lebih memilih chat biasanya memiliki kecenderungan untuk berpikir lebih dahulu sebelum menyampaikan sesuatu.

Mereka tidak terburu-buru memberikan respons karena ingin memastikan pesan yang dikirim benar-benar sesuai dengan maksudnya.

Berbeda dengan telepon yang membutuhkan jawaban cepat, pesan teks memberi ruang bagi seseorang untuk menyusun ide, memperbaiki kalimat, bahkan membaca ulang pesan sebelum dikirim.

Kebiasaan ini sering dimiliki oleh orang yang teliti dan mempertimbangkan dampak dari perkataannya.

2. Menghargai Waktu dan Energi Pribadi Panggilan telepon yang muncul secara tiba-tiba dapat membuat sebagian orang merasa harus langsung memberikan perhatian penuh.

Sementara itu, chat memungkinkan seseorang menentukan kapan waktu terbaik untuk merespons.

Mereka dapat membalas pesan ketika kondisi pikiran sudah siap sehingga komunikasi terasa lebih nyaman.