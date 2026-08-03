Tak Sekadar Aktif, Orang yang Fast Respons Chat Punya 8 Ciri Kepribadian Menarik

JawaPos.com - Sebagian orang hampir selalu membalas pesan dalam hitungan menit, bahkan ketika sedang disibukkan dengan berbagai aktivitas. Kebiasaan ini ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh rutinitas atau akses terhadap ponsel, tetapi juga bisa mencerminkan karakter dan cara seseorang menjalin hubungan dengan orang lain.

Dalam kajian psikologi, respons yang cepat terhadap pesan sering dikaitkan dengan sejumlah sifat positif, mulai dari kemampuan mengatur waktu hingga empati yang tinggi. Kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi menjadi salah satu hal yang mereka anggap penting dalam kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari geediting.com, berikut delapan karakter yang kerap dimiliki oleh orang-orang yang terbiasa membalas pesan dengan cepat.

Baca Juga:8 Cara Orang yang Memiliki Kestabilan Emosional Menangani Percakapan Sulit Menurut Psikologi

1. Mampu Mengerjakan Beberapa Hal Sekaligus Orang yang cepat merespons pesan umumnya memiliki kemampuan mengatur beberapa aktivitas dalam waktu yang bersamaan. Mereka dapat berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain tanpa kehilangan fokus.

Misalnya, mereka tetap bisa membalas chat sambil menyelesaikan pekerjaan kantor atau melakukan aktivitas rumah tangga. Kemampuan mengelola perhatian inilah yang membuat komunikasi tetap berjalan tanpa menghambat produktivitas.

2. Sangat Menghargai Hubungan Bagi mereka, setiap pesan yang diterima bukan sekadar notifikasi, melainkan bentuk interaksi yang layak mendapat perhatian. Membalas pesan dengan cepat menjadi cara sederhana untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian kepada orang lain.

Mereka percaya bahwa komunikasi yang responsif dapat mempererat hubungan, baik dengan keluarga, sahabat, maupun rekan kerja.

3. Memiliki Kecerdasan Emosional yang Baik Kecepatan membalas pesan juga sering dikaitkan dengan kemampuan memahami perasaan orang lain. Mereka mampu membaca situasi emosional melalui percakapan dan memberikan respons yang sesuai.

Di sisi lain, mereka juga tahu kapan harus segera membalas dan kapan lebih baik menunggu agar komunikasi berlangsung lebih tepat dan nyaman.