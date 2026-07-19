Suka Langsung Balas Chat? Ini 8 Ciri Kepribadianmu Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kecepatan seseorang dalam membalas pesan teks ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh kebiasaan, tetapi juga dapat mencerminkan karakter dan kepribadiannya. Menurut psikologi, individu yang dikenal selalu cepat merespons chat umumnya memiliki sejumlah sifat yang berkaitan dengan cara mereka berinteraksi dengan orang lain.

Mereka cenderung menempatkan komunikasi sebagai hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Respons yang cepat sering kali menunjukkan kepedulian, rasa tanggung jawab, serta keinginan untuk menjaga hubungan tetap berjalan dengan baik.

Meski tidak semua orang yang lambat membalas pesan memiliki sifat sebaliknya, psikologi menilai bahwa kebiasaan fast respon dapat menjadi salah satu indikator dari pola perilaku dan nilai yang dianut seseorang dalam berkomunikasi.

Mengutip laporan dari geediting.com yang terbit, terdapat delapan ciri kepribadian yang umum ditemukan pada orang-orang yang terbiasa memberikan respons cepat terhadap pesan teks.

1. Keahlian multitasking yang efisien

Kemampuan untuk merespons pesan dengan cepat seringkali mencerminkan keahlian seseorang dalam mengelola berbagai tugas secara bersamaan. Orang-orang dengan kemampuan ini bisa dengan mudah beralih dari satu aktivitas ke aktivitas lain tanpa merasa kewalahan, seperti membalas pesan sambil memasak atau menyelesaikan laporan kerja.

Mereka memiliki kemampuan kognitif yang memungkinkan mereka untuk membagi perhatian secara efektif di antara berbagai tugas yang berbeda. Para ahli multitasking ini bahkan bisa menyelesaikan daftar pekerjaan mereka sambil tetap menjaga komunikasi yang aktif dengan orang lain.

2. Menghargai koneksi

Respons cepat dalam berkomunikasi sering kali menunjukkan bahwa seseorang sangat menghargai hubungan personal mereka. Setiap pesan yang masuk dipandang sebagai kesempatan berharga untuk memperkuat ikatan dengan orang lain.