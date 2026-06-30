Bukan "Sudah Makan Belum", 3 Jenis Chat Ini Bikin Gebetan Langsung Terpikat

JawaPos.com - Memasuki tahap awal kencan dan jatuh cinta adalah momen yang mendebarkan. Di era digital seperti sekarang, seni menggoda lewat pesan teks sangat menentukan arah hubungan Anda.

Sayangnya, banyak orang terjebak dalam obrolan kaku yang membosankan sehingga membuat gebetan perlahan kehilangan ketertarikan. Kualitas pesan yang Anda kirim mencerminkan kecerdasan sosial dan berdampak langsung pada hubungan emosional ke depan.

Jika Anda ingin menarik perhatian si dia tanpa terkesan agresif, mulailah mengubah pola komunikasi Anda. Dikutip dari Your Tango, penelitian psikologi menunjukkan bahwa individu yang mahir membangun koneksi interpersonal kuat cenderung menggunakan tiga jenis pesan teks spesifik berikut ini:

1. The Playful Text (Pesan yang Menyenangkan dan Unik) Hubungan sehat selalu punya unsur keceriaan terutama di masa pendekatan. Namun, banyak orang mengulang pertanyaan standar seperti, "Bagaimana harimu?" atau "Sudah makan siang belum?".

Pertanyaan seperti ini justru membunuh percakapan secara perlahan. Sebuah penelitian dari Greater Good Science Center di UC Berkeley menemukan bahwa humor menjaga percakapan tetap menyenangkan.

Humor menunjukkan kemampuan membaca isyarat sosial dengan baik. Ini ciptakan pengalaman interaksi positif dan membuat lawan bicara merasa nyaman.

Daripada bertanya hal klise, cobalah bagikan fakta unik atau hobi menarik yang bisa memancing rasa ingin tahunya. Contoh Chat: "Aku belum cerita ya, kalau aku ini kolektor piringan hitam jadul? Kebetulan aku mau berburu rilisan fisik baru akhir pekan ini, tapi kayanya aku butuh seseorang yang seleranya bagus buat bantu milih."